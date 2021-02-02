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02.02.2021 23:26
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Нестареющая экс-виагрянка Вера Брежнева празднует свой день рождения: малоизвестные факты о звезде

Нестареющая экс-виагрянка Вера Брежнева празднует свой день рождения: малоизвестные факты о звезде

В честь этого мы решили вспомнить о том, какие малоизвестные факты есть в сети о певице и телеведущей, и рассказать вам о них.

Первым Веру Брежневу с ее днем рождения поздравил любимый супруг, которого она так долго скрывала от публики — Константин Меладзе

Нестареющая экс-виагрянка Вера Брежнева празднует свой день рождения: малоизвестные факты о звезде Вера Брежнева

"Сегодня свой День Рождения отмечает Вера Брежнева! Для нас Вера источник вдохновения и пример для подражания. Красивая, утонченная. Добрая и нежная в жизни, ответственная и стремящаяся к идеалу в работе.

Желаем Вере здоровья, вдохновения и счастья. Продолжать радовать поклонников своим творчеством и чтобы никакие преграды не смогли на это повлиять!

С любовью, семья Meladze Music", — написал Константин Меладзе на своей странице, прикрепив нежное фото своей любимой женщины Веры.

https://www.instagram.com/p/CKzdtFKrAhv/?igshid=14g1xavqpcy1r 

Несколько малоизвестных фактов о Вере Брежневой: сильная женщина, подрабатывает тамадой, не любит выставлять жизнь напоказ

У нее довольно сильная женская энергетика. Уже несколько поколений у звезды в семье рождаются исключительно девочки.

Свадьбу с Меладзе Вера сыграла тайно — в Италии в 2015 году.

Нестареющая экс-виагрянка Вера Брежнева празднует свой день рождения: малоизвестные факты о звезде Вера Брежнева и Константин Меладзе

Вера — самая лучшая мама. Она вовсе не ругает своих дочерей ни по какому поводу.

После того, как он тайно сама себе организовала свадьбу, решилась с подружками открыть агентство и организовывать свадьбы.

Вера Брежнева - одна из тех звезд, кто вовсе не стареет и не пользуется услугами пластических хирургов. Только посмотрите как сказочно она выглядит в свои 39 лет! А еще в детстве она была гадким утенком!

 

Источник: 1 Минута

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