Никогда не говорите ребенку эти 4 фразы, когда он плачет: практические советы родителям

Если взрослый раздражен, он это может высказать своему собеседнику, а вот дети высказывают свои эмоции в качестве слез, истерик, обид, а иногда и наоборот — при помощи гиперактивности, развлечений, смеха.

Если говорить о негативных эмоциях, то их чаще всего дети передают путем плача.

Плач детей нередко вызывает раздражение и злость родителей, однако это травмирует психику ребенка

Родители в ответ на детские истерики начинают запрещать детям плакать, а если речь идет о воспитании мальчика, то взрослые часто говорят, что плачут только девчонки.

Психологи собрали несколько фраз, которые категорически нельзя говорить своим детям, когда те расстроены или плачут, чтобы не спровоцировать обиду или отторжение у ребенка.

"Перестань плакать, иначе мы уйдем отсюда"

Что делать, если ребенок плачет

Нередко это манипуляция, и дети к ней относятся с опасением — после этого они начинают боятся показывать свои эмоции. А потом возникают и недомолвки между детьми и родителями.

"Ты плачешь из-за ерунды. Это не причина лить слезы по таким пустякам!"

Взрослым может показаться, что ребенок плачет из-за какой-то мелочи. Но это потому, что одно поколение недооценивает ценности другого.

Совет психолога — научитесь понимать и слышать своего ребенка.

"Ты плачешь и ведешь себя, как будто ты маленький (маленькая)"

Что делать, если ребенок плачет

Такими фразами ребенок может понять только одно, что взрослые не плачут и им запрещено выражать свои эмоции.

"Мне стыдно за то, что ты плачешь"

Что делать, если ребенок плачет

Кроме запрета на слезы, вы навязываете ребенку посыл, что вам стыдно за его чувства и развиваете чувство вины.

Тогда он перестанет вам доверять, и также будет скрывать свои эмоции, даже от родителей и близких родственников.

Источник: 1 Минута