"Николай Сергеевич и Цезарь Сергеевич" - в Харьковском экопарке родились шимпанзе

Кормящих мам зовут Джуди и Чита. Обе они рожали впервые. Хотя работники экопарка опасались, что молодые мамочки могут отказаться он потомства, все прошло хорошо. А вот сами роды и несколько суток после были чрезвычайно экстремальными. Кипер Сергей - был первым, кому Чита показала своего малыша.

СЕРГЕЙ КОВШАРЬ, смотритель за шимпанзе Харьковского экопарка:

Она сразу, как бы, отдала ребенка, чтобы она немножко выспалась, потому что предродовые схватки у них все это присутствует. В общем, тяжело им было, ну они как-то доверяют, и она отдала его мне, я потом кормил его, там сутки-двое пока она не пришла в себя! Первая, когда родила обезьяна, когда я заходил к ней в клетку, она с благодарностью подходит ко мне, обнимает за колени и держит паузу… такую, конечно, это классно!

Старшего шимпанзе назвали Николай, ведь он родился на праздник Николая. Младшему, который появился на свет 19 января, придумывали имя харьковчане: был конкурс и большинство голосов собрало имя Цезарь. А вот по отчеству обоих малышей называют в честь их крестного отца.

СЕРГЕЙ КОВШАРЬ, смотритель за шимпанзе:

- Теперь малыши носят ваше отчество, это правда? - Да, первый малыш носит мое отчество - Сергеевич, Николай Сергеевич. В день святого Николая назвали Николай, я Сергей… Никто не в обиде.

У кормящих мам сейчас усиленный рацион - орехи, изюм, мандарины и бананы, а еще йогурт

СЕРГЕЙ КОВШАРЬ, смотритель за шимпанзе:

Вообще они повторяют все за людьми. Вот человек ест мороженное, ей надо тоже попробовать, йогурт то же самое. Если бы я вам рассказал, я Читу научил холодец есть...

Теперь в большой обезьяньей семье в Харьковском экопарке 11 особей. Малышей здесь все любят, например, Джерома, которому уже 4 года, вырастили люди, поэтому он для них, как сын.

Ольга Прокопова, заведующая отделом приматов Харьковского экопарка:

А вот это Джером - первый рожденный шимпанзеныш в неволе. Мама его носила-носила, а потом он приболел, и она его оставила. Выкармливала всем коллективом его, сидели по ночам, лечили. Ну вот, что получилось!

Только через полгода, когда шимпанзе Николай и Цезарь подрастут и окрепнут, их будут выводить в открытый вольер, чтобы они смогли общаться с посетителями. Когда шимпанзе повзрослеют, их, скорее всего, отправятся в другие зоопарки или они переедут в новые локации национальной сети экопарков Украины.

Агентство Телевидения Новости