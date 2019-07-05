«Новая жизнь для старых вещей». В Харькове появились первые контейнеры для ненужной одежды

Харьковчанка Оксана такие контейнеры ждала уже давно. Женщина говорит: одежды, которая лежит дома без дела, накопилось очень много. Поэтому она не против поделиться вещами с теми, кто в этом нуждается. Приучает к этому с детства и детей, чтобы те знали, что это сохраняет экологию.

Оксана Панченко, харьковчанка

Это отличная возможность, разгрузив шкаф, дать вторую жизнь старым вещам и помочь нуждающимся. Также - очень важный аспект - мы все можем помочь экологии, так как большинство людей старую одежду просто выбрасывают в мусор, а мы тем самым, оставляя её в таких контейнерах, можем существенно уменьшить объём бытовых отходов. И вот все мои соседи, все мои знакомые заинтересовались этими контейнерами

Оксана говорит, что теперь ее шкаф стал более просторным. Ведь она сразу попрощалась с двумя огромными пакетами вещей. Говорит, остаются в хорошем виде: детская одежда, кожаная обувь и теплые вещи. Все это женщина ранее возила в Красный Крест.

Похожие контейнеры для одежды уже есть во многих городах страны, в Харькове же пока таких всего несколько – два на Алексеевке. Большинство харьковчан к идее освободиться от одежды, которую по определенным причинам не носят, но состояние которой почти новое, - относятся положительно.

Любовь Николаевна, пенсионерка

Нет такой возможности куда-то, значит, относить вещи - старые вещи, хорошие вещи, детки вырастают, внуки вырастают. И очень правильное решение, что приняли вот сдавать сюда одежду. Есть много нуждающихся…

Надежда Васильевна, пенсионерка

И обувь, и «этих самых». У всех людей много накапливается, вы же тоже сегодня в этом, а завтра поносили - и всё. Оно и новое, и вроде выбросить жалко

Главное условие - одежда, обувь, текстиль должны быть чистыми и целыми. Однако в благотворительную цель таких боксов верят не все. Говорят, не исключено, что качественные вещи просто отсортируют в секонд-хенды. Однако все же пока охотно делятся ими и выносят из домов целыми торбами.

Виктория, харьковчанка

Сегодня, уже вчера мы наполнили - Много вещей? Много, да, очень много. Хорошая детская обувь, детская, дорогая, всё сюда уже вынесли

А еще, говорят харьковчане, было бы очень хорошо, чтобы такие контейнеры появились в каждом из дворов мегаполиса.

Агентство Телевидения Новости