Новейшая видеокарта RX7700: архитектура и совместимость с процессором
Все семейство видеокарт Radeon характеризуется отличными параметрами. Есть в линейке и бюджетные варианты и профессиональные. Но даже самая мощная видеокарта не будет работать правильно без грамотно подобранного процессора. Каким он должен быть, на что обращать внимание при выборе – рассмотрим подробнее.
Общие характеристики и возможности видеокарты
Оптимальный подбор пары из видеокарты RX 7700 и процессора гарантирует качественную скоростную работу с поддержкой 4К. За остальные показатели отвечают материнская плата, ОЗУ, SSD-накопитель и влияют на производительность не так сильно. Представленный графический адаптер предназначен для видеоигр в высоком разрешении 2560х1440, обладает расширенной архитектурой с поддержкой трассировки лучей, предусматривает ускоренное взаимодействие при использовании ИИ. Такой прорыв состоялся благодаря применению современных техпроцессов 5 нм.
Технические параметры видеокарты Radeon RX7700 XT:
- Частота ядра 2171-2544 Гц.
- Универсальных процессоров – 3456.
- Текстурных блоков – 96.
- Частота памяти – 18 гигагерц.
- Тип памяти – GDDR6.
- Шина памяти на 192 бит.
- Объем оперативки – 12 ГБ, пропускная способность – 432 ГБ/с.
- Наибольшая скорость закраски – 244 Гтексель/с.
- Слоты – HDMI2.1, DisplayPort 2.1, USB Type-C. Не происходит сжатия видеопотока.
- Энергопотребление – до 245 Вт.
- Электропитание через два 8-контактных разъема.
- Слотов в системном блоке – 2.
- Использование 108 ускорителей искусственного интеллекта + 54CU.
Адаптер относится по стоимости к средней категории, но лишь немного уступает флагманским моделям. Из выделяющихся ресурсов стоит отметить отличные вычислительные блоки с одновременным запуском других программ, оптимизацию для лучшего использования всех ресурсов, улучшенные блоки трассировки лучей. Эта графика на 10-14% опережает конкурентов по скорости.
В какой комплектации графический адаптер заиграет на полную
Процессор играет не последнюю роль. При слабом компоненте заметна постоянная перегрузка, замедляются процессы, возможны просадки FPS. В обратной ситуации, когда процессор отличается высоким быстродействием и мощностью, можно ожидать высокий FPS даже в простых играх. В новом поколении ускорителей улучшена подсистема вывода информации на монитор, усовершенствованны кодирование и расшифровка, которые не уступают более дорогим моделям. Хорошие варианты:
- Intel Core i7-12700K;
- Intel Core i5-13600K;
- AMD Ryzen 7 5800X;
- AMD Ryzen 5 7600X.
Эти процессоры обладают достаточной мощностью для полного раскрытия потенциала Radeon RX 7700 XT, обеспечивая плавный геймплей и эффективную работу в трудных задачах.
В сочетании Radeon RX7700 XT с 6-ядерным Ryzen 5 5500 можно надеяться на комфортную игру, протестировать последние новинки геймплея, но не на максимальных настройках. Такой же эффект даст и процессор Core i5-14400F, который позволит запускать файлы в разрешении Full HD и даже QHD. Конфигурации и возможные сочетания ограничиваются только бюджетом.