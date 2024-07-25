Новейшая видеокарта RX7700: архитектура и совместимость с процессором

Все семейство видеокарт Radeon характеризуется отличными параметрами. Есть в линейке и бюджетные варианты и профессиональные. Но даже самая мощная видеокарта не будет работать правильно без грамотно подобранного процессора. Каким он должен быть, на что обращать внимание при выборе – рассмотрим подробнее.

Общие характеристики и возможности видеокарты

Оптимальный подбор пары из видеокарты RX 7700 и процессора гарантирует качественную скоростную работу с поддержкой 4К. За остальные показатели отвечают материнская плата, ОЗУ, SSD-накопитель и влияют на производительность не так сильно. Представленный графический адаптер предназначен для видеоигр в высоком разрешении 2560х1440, обладает расширенной архитектурой с поддержкой трассировки лучей, предусматривает ускоренное взаимодействие при использовании ИИ. Такой прорыв состоялся благодаря применению современных техпроцессов 5 нм.

Технические параметры видеокарты Radeon RX7700 XT:

Частота ядра 2171-2544 Гц.

Универсальных процессоров – 3456.

Текстурных блоков – 96.

Частота памяти – 18 гигагерц.

Тип памяти – GDDR6.

Шина памяти на 192 бит.

Объем оперативки – 12 ГБ, пропускная способность – 432 ГБ/с.

Наибольшая скорость закраски – 244 Гтексель/с.

Слоты – HDMI2.1, DisplayPort 2.1, USB Type-C. Не происходит сжатия видеопотока.

Энергопотребление – до 245 Вт.

Электропитание через два 8-контактных разъема.

Слотов в системном блоке – 2.

Использование 108 ускорителей искусственного интеллекта + 54CU.

Адаптер относится по стоимости к средней категории, но лишь немного уступает флагманским моделям. Из выделяющихся ресурсов стоит отметить отличные вычислительные блоки с одновременным запуском других программ, оптимизацию для лучшего использования всех ресурсов, улучшенные блоки трассировки лучей. Эта графика на 10-14% опережает конкурентов по скорости.

В какой комплектации графический адаптер заиграет на полную

Процессор играет не последнюю роль. При слабом компоненте заметна постоянная перегрузка, замедляются процессы, возможны просадки FPS. В обратной ситуации, когда процессор отличается высоким быстродействием и мощностью, можно ожидать высокий FPS даже в простых играх. В новом поколении ускорителей улучшена подсистема вывода информации на монитор, усовершенствованны кодирование и расшифровка, которые не уступают более дорогим моделям. Хорошие варианты:

Intel Core i7-12700K;

Intel Core i5-13600K;

AMD Ryzen 7 5800X;

AMD Ryzen 5 7600X.

Эти процессоры обладают достаточной мощностью для полного раскрытия потенциала Radeon RX 7700 XT, обеспечивая плавный геймплей и эффективную работу в трудных задачах.

В сочетании Radeon RX7700 XT с 6-ядерным Ryzen 5 5500 можно надеяться на комфортную игру, протестировать последние новинки геймплея, но не на максимальных настройках. Такой же эффект даст и процессор Core i5-14400F, который позволит запускать файлы в разрешении Full HD и даже QHD. Конфигурации и возможные сочетания ограничиваются только бюджетом.