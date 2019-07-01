Новинка для геймеров: Microsoft выпустит гель для душа

Microsoft в сотрудничестве с торговой маркой Lynx (в Украине известен как Axe) выпустит гель для душа, дезодорант и спрей для тела с ароматом игровой консоли. Линейка Lynx Xbox будет иметь запах цитрусов, где в начале выступают ноты зеленого лайма, зимнего лимона, шалфея и мяты. Также будут ощутимы прозрачное дерево в сочетании с пачули. Дизайн упаковки будет выполнен в фирменных цветах Xbox.

Один из разработчиков новых средств Таня Чи заметила, что основная идея создания линейки в том, что поклонники Xbox утром могут взбодриться и зарядиться энергией перед выходом из дома. Новинка будет доступна в супермаркетах Новой Зеландии и Австралии. А если вы хотите найти похожие ароматы в Харькове, обратите внимание на гели для душа по этой ссылке https://makeup.com.ua/categorys/199069/.

Три альтернативы геймерской косметике

Для жителей Украины мы нашли средства, способные заменить аромат игровой консоли для настоящих мужчин.

- Old Spice – бренд, созданный для мужественных мачо. Выбирайте средства со свежими цитрусовыми запахами, которые привлекательны для женщин, и в то же время, подходят для жаркой погоды.

- Ceano Cosmetics предлагает линейку «Летняя свежесть» с запахом спелых фруктов и чистой воды. В составе есть экстракт сахарной свеклы, алое и пантенол, очищающие и питающие кожу.

- Чистая линия – бюджетная косметика, которая доступна каждому. В коллекции есть гель для душа с ароматом мяты. В отзывах покупателей об этом средстве упоминается, что мята почты не ощущается, а вместо нее присутствует сладкий запах фейхоа или фруктовой жвачки, знакомый с детства.

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