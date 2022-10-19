Новинки наушников от Marshall: чем примечательны свежие модели

Корпорация к юбилею представила топовую гарнитуру для любителей качественного звучания. Бренд Marshall известен благодаря качественным наушникам класса премиум. Рассмотрим, чем примечательны последние модели.

Motif ANC: специальная версия к 60-летию бренда

Это беспроводная гарнитура со стильным дизайном. TWS-наушники выполнены в черном цвете под названием «Diamond Black». Зарядный кейс оформили с тиснением под кожу. На наушниках расположен фирменный логотип. Фиксируются они с помощью силиконовых накладок, благодаря которым надежно держатся в раковине.

Автономность с использованием кейса достигает 26 часов, без него — до 6. Активным юзерам беспроводной зарядки стоит купить наушники Marshall этой серии, ведь они поддерживают эту технологию. Ознакомьтесь с другими возможностями гарнитуры:

версия Bluetooth 5.2 — быстрое подключение к смартфону или другому устройству;

защита от попадания пыли и влаги — слушать музыку можно в непогоду;

система активного шумоподавления — внешние звуки не будут отвлекать от аудиоконтента.

Наушники из специальной серии будут поставляться в подарочной упаковке.

Monitor II ANC: для поклонников накладных моделей

Полноразмерная гарнитура с аналогичным дизайном. Стильное тиснение на оголовье, корпусе амбушюр, фирменной сумочке для хранения. Технические характеристики новых наушников:

автономность — показатели достигают 45 часов при неактивном режиме шумоподавления;

излучатели диаметром 40 мм — для объемного и чистого звучания;

активное шумоподавление — для любителей послушать музыку в громких местах.

При включенном ANC автономность достигает 30 часов. На корпусе расположены кнопки управления, они выполнены в иконичном стиле бренда. Наушники получили эргономичный дизайн. Они удобны при длительном использовании, выглядят элегантно и дерзко одновременно.

Предусмотрена специальная клавиша для вызова голосового помощника. Управление гарнитурой интуитивно понятное. Чехол-сумка защищает наушники от повреждений, в нем удобно носить их с собой. Пользователь также получит эту модель, как и предыдущую, в фирменной подарочной упаковке. Коллекция устройств вышла ограниченным тиражом, продажи начнутся очень скоро. Стоит поспешить, если хотите стать обладателем гарнитуры из юбилейной серии, которая несомненно станет для вас незаменимой в повседневной жизни.