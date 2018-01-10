Новый модный тренд: маникюр в виде женской груди (фото)

Аккуратные ручки всегда в тренде. Но 2018 уже шокировал — все большую популярность набирает маникюр с обнаженной женской грудью.

В Сети набирает обороты новый бьюти-тренд - маникюр с обнаженной женской грудью. Во многих случаях мастера нэйл-арта даже делают "грудь" объемной ради большей реалистичности.

Пользователи Instagram опубликовали множество снимков, демонстрируя оригинальные решения подобного маникюра.

Женщины, которые выбирают такой вид маникюра считают, что прекрасная половина должна иметь полную свободу в выборе обнажения груди.

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