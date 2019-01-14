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Объединил Украину и стал международным. В Харькове провели масштабный "Вертеп-Фест 2019"

В основе спектакля, который сопровождается исполнением колядок от участников фестиваля из Прикарпатья - традиционный рождественский сюжет. Но говорят они, ежегодно в сценарий добавляют важные моменты из новейшей истории Украины. Сейчас среди героев - актеры в образах участников АТО, волонтеров, депутатов и светских львиц.

Иван Вацеба, вертеп из Ивано-Франковской области:

Нас тут тепло приймають, тому ми вже в третій раз сюди приїжджаємо. Приємно, що люди із захопленням слухають наші українські колядки. Наші такі традиційні вертепи.

«Вертеп - Фест 2019» в Харькове собрал почти 60 коллективов со всех уголков Украины. Колядовали они по всему городу. Парад вертепов прошел по улице Сумской, а затем участники фестиваля спели колядку «Нова радість стала». Акция, говорят организаторы, была главной изюминкой фестиваля.

Ирина Голуб, организатор акции одновременного исполнения колядки:

Ми сподіваємося, що оцей одночасний спів, він об’єднає всіх українців і тих, хто підтримує українців. І що ця спільна коляда, український спів, він зробить такий купол добра, любові і миру і підтримає всіх, хто підтримує Україну, де б вони не знаходились у світі.

"Вертеп-Фест" проводится в Харькове уже 3 год подряд. Впервые одновременное исполнение колядки стало международным - вместе с Украиной колядку пели жители 9 городов в 6 странах мира.

Агентство Телевидения Новости

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