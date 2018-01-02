Обнародован новый трейлер "50 оттенков свободы" (видео)

В Сети был опубликован новый трейлер заключительной части трилогии "Пятьдесят оттенков серого" под названием "Пятьдесят оттенков свободы".

Видео было опубликовано на YouTube-канале Fifty Shades.

Лента рассказывает о семейной жизни Кристиана и Анастейши Грей, которых по-прежнему играют Джейми Дорнан и Дакота Джонсон.

Помимо них в фильме также снялись Рита Ора, Брант Доерти, Люк Граймс и другие. Режиссером фильма выступил Джеймс Фоли, снявший известный триллер с Холли Берри "Идеальный незнакомец".

Премьера финальной части эротической мелодрамы ожидается 8 февраля, в преддверии Дня влюбленных.

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