Общая длина 3,5 метров: как выглядят и живут мама с дочерями, которые никогда не стриглись (ФОТО)

Еще в подростковом возрасте американка Тере Лин Светлечич Рассел решила не стричь волосы, и уже больше 25-лет женщина не нарушает свое правило. Своим поступком она вдохновила трех дочерей, которые также отказались от стрижки.

Мама и дочки отрастили 3,5 метра волос

Семейство "Рапунцель" вместе выглядит очень эффектно. Общая длина их волос составляет 3,5 метров. Чтобы помыть такие волосы, женщине приходиться опускаться на колени, поскольку она может упасть от тяжести мокрой шевелюры.

Женщина с длинными волосами

Мыть и ухаживать за такой копной волос нелегко. Только для одного мытья нужно использовать четверть флакона кондиционера для волос, а на расчесывание нужны часы.

Длинные и густые волосы

Волосы выглядят очень красиво, но в обычной жизни с ними не просто. Многие могут случайно наступить на локоны, так как они у женщины почти пят.

Несмотря на сложности, Тере Лин Светлечич Рассел не планирует стричься. Благодаря ее шевелюре она познакомилась со своим мужем, который в восторге от ее длинных волос.

Мама с дочерями уже несколько лет принимают участие в конкурсе "Самый длинный конский хвост" и всегда занимают призовые места.

Источник: 1 Минута