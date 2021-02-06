Очаровательная Наташа Королева и мужественный Тарзан в изумительном клипе: рассмешили поклонников

Какие бы отношения не были у Наташи Королевой с Тарзаном они продолжают быть всегда вместе и удивляют своих поклонников.

Иногда Наташа меняет имидж и приводит в восторг их выкладывая и социальные сети свои фотографии. Красивая и обаятельная женщина, талантливая певица и просто интересный человек.

Муж ее отличается другими качествами. Некоторые Наташа не одобряет, другие его выходки ее возмущают певицу.

Но они все равно вместе.

И во время карантина они решили снять интересный и смешной клип. Видео получилось захватывающее и многим в социальных сетях понравилось.

Посмотрите и вы этот клип и оцените игру и голоса артистов!

Видео: клип про карантин

Вам будет также интересно прочитать комментарии, которые оставили в соцсетях поклонники:

Наталья Юркова: "Столько раз уже вас люди разводили, а вы всем назло дурачитесь, а самое главное - вместе!"

Luba R: "Прикольная семейка!! Они подходят друг другу"

VI Skrypkin: "Посмеялась от души!! Приколисты - весельчаки!!! МО-ЛОД-ЦЫ!!!! Так держать!!!"

Валя Королёва: "Несмотря на карантин, можно находить положительные эмоции. Как лихо задали веселого настроения, а какая экипировка (защитная одежда)? Будьте здоровы и всегда такими дружными "живчиками", любите друг друга. Спасибо большое за это видео! Молодцы, так держать! Удачи!

Елена Белобородова: "Какие вы классные! Смотришь на вас и жить хочется веселее! Браво ребята - жизнь продолжается!!!!"

Taisa Kogut: "Ну молодцы, подняли настроение, спасибо, будьте здоровы и счастливы."

Источник: 1 Минута