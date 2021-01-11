11.01.2021 20:14
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Очень быстрый рецепт печенья с изюмом и орехами: легкая и вкусная выпечка к чаю на каждый день
Печенье получается не только вкусным, но и полезным, а еще очень сытным. Готовится совсем без сливочного масла. Можно добавить больше сухофруктов и уменьшить количество сахара (рецепт в видео).
Для печенья возьмите:
- 2 яйца
- 120 г сахара
- 150 г муки
- 1 ч. л. без верха разрыхлителя
- 130 г грецких орехов
- 130 г изюма
- другие сухофрукты по желанию
Как готовить?
Яйца взбиваем миксером несколько минут до пены. Порциями подсыпаем сахар, взбиваем до воздушной светлой массы.
Просеиваем пшеничную муку, добавляем разрыхлитель. С помощью венчика перемешиваем до однородности.
В тесто добавляем изюм, дробленые грецкие орехи. Тщательно перемешиваем лопаткой.
Противень застилаем пергаментной бумагой для выпечки. Перекладываем тесто и распределяем тонким слоем.
Выпекаем около 20 минут при 180 градусах. Когда печенье немного остынет, разрезаем его на порции. Можно по диагонали или просто квадратами.
Приятного чаепития!
Печенье мягкое и вкусное
Источник: 1 Минута
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