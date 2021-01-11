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11.01.2021 20:14
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Очень быстрый рецепт печенья с изюмом и орехами: легкая и вкусная выпечка к чаю на каждый день

Очень быстрый рецепт печенья с изюмом и орехами: легкая и вкусная выпечка к чаю на каждый день

Печенье получается не только вкусным, но и полезным, а еще очень сытным. Готовится совсем без сливочного масла. Можно добавить больше сухофруктов и уменьшить количество сахара (рецепт в видео).

Для печенья возьмите:

  • 2 яйца
  • 120 г сахара
  • 150 г муки
  • 1 ч. л. без верха разрыхлителя
  • 130 г грецких орехов
  • 130 г изюма
  • другие сухофрукты по желанию

Как готовить?

Яйца взбиваем миксером несколько минут до пены. Порциями подсыпаем сахар, взбиваем до воздушной светлой массы.

Просеиваем пшеничную муку, добавляем разрыхлитель. С помощью венчика перемешиваем до однородности.

В тесто добавляем изюм, дробленые грецкие орехи. Тщательно перемешиваем лопаткой.

Противень застилаем пергаментной бумагой для выпечки. Перекладываем тесто и распределяем тонким слоем.

Выпекаем около 20 минут при 180 градусах. Когда печенье немного остынет, разрезаем его на порции. Можно по диагонали или просто квадратами.

Приятного чаепития!

Очень быстрый рецепт печенья с изюмом и орехами: легкая и вкусная выпечка к чаю на каждый день Печенье мягкое и вкусное

Источник: 1 Минута

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