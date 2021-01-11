Очень быстрый рецепт печенья с изюмом и орехами: легкая и вкусная выпечка к чаю на каждый день

Печенье получается не только вкусным, но и полезным, а еще очень сытным. Готовится совсем без сливочного масла. Можно добавить больше сухофруктов и уменьшить количество сахара (рецепт в видео ).

Для печенья возьмите:

2 яйца

120 г сахара

150 г муки

1 ч. л. без верха разрыхлителя

130 г грецких орехов

130 г изюма

другие сухофрукты по желанию

Как готовить?

Яйца взбиваем миксером несколько минут до пены. Порциями подсыпаем сахар, взбиваем до воздушной светлой массы.

Просеиваем пшеничную муку, добавляем разрыхлитель. С помощью венчика перемешиваем до однородности.

В тесто добавляем изюм, дробленые грецкие орехи. Тщательно перемешиваем лопаткой.

Противень застилаем пергаментной бумагой для выпечки. Перекладываем тесто и распределяем тонким слоем.

Выпекаем около 20 минут при 180 градусах. Когда печенье немного остынет, разрезаем его на порции. Можно по диагонали или просто квадратами.

Приятного чаепития!

Печенье мягкое и вкусное

Источник: 1 Минута