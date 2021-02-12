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Очередной “Скандал” Тины Кароль: с кем в очередной раз не поделила лавры певица?

Очередной “Скандал” Тины Кароль: с кем в очередной раз не поделила лавры певица?

То ли так совпало, то ли специально было задумано, но Тина Кароль 12 февраля решила выпустить песню и клип под названием "Скандал".

О чем написана новая песня Тины Кароль "Скандал"?

Очередной “Скандал” Тины Кароль: с кем в очередной раз не поделила лавры певица? Кадры из нового клипа Тины Кароль "Скандал", 2021

Песня "Скандал" рассказывает историю о том, что мужчина, разбивший сердце, снова появляется спустя время, но она уже перегорела из-за боли и обид, и не хочет возвращать его в свою жизнь.

Несмотря на то, что в последнее время все песни Тины посвящены любви, этот трек просто разрывает рамки привычного для артистки.

Очередной “Скандал” Тины Кароль: с кем в очередной раз не поделила лавры певица? Кадры из нового клипа Тины Кароль "Скандал", 2021

Режиссер скандального клипа Indy Hait рассказывает, что новое видео, снятое на пленку - это история с открытым финалом, концовку которого выбирает сам зритель.

Очередной “Скандал” Тины Кароль: с кем в очередной раз не поделила лавры певица? Кадры из нового клипа Тины Кароль "Скандал", 2021

Такой вариант оформления музыкальных работ достаточно новый и необычный для нашей страны и отечественного шоу бизнеса, поэтому вся творческая команда, которая трудилась над созданием клипа, надеется на его безоговорочный успех и только первые места в музыкальных чартах.

Очередной “Скандал” Тины Кароль: с кем в очередной раз не поделила лавры певица? Кадры из нового клипа Тины Кароль "Скандал", 2021

Клип уже доступен на Ютубе, а песни - на всех платформах для прослушивания и скачивания музыки.

История любви Тины Кароль и Дана Балана: почему пара скрывается до сих пор и готов ли Дан к детям

Источник: 1 Минута

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