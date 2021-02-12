Очередной “Скандал” Тины Кароль: с кем в очередной раз не поделила лавры певица?

О чем написана новая песня Тины Кароль "Скандал"?

То ли так совпало, то ли специально было задумано, но Тина Кароль 12 февраля решила выпустить песню и клип под названием "Скандал".

Кадры из нового клипа Тины Кароль "Скандал", 2021

Песня "Скандал" рассказывает историю о том, что мужчина, разбивший сердце, снова появляется спустя время, но она уже перегорела из-за боли и обид, и не хочет возвращать его в свою жизнь.

Несмотря на то, что в последнее время все песни Тины посвящены любви, этот трек просто разрывает рамки привычного для артистки.

Кадры из нового клипа Тины Кароль "Скандал", 2021

Режиссер скандального клипа Indy Hait рассказывает, что новое видео, снятое на пленку - это история с открытым финалом, концовку которого выбирает сам зритель.

Кадры из нового клипа Тины Кароль "Скандал", 2021

Такой вариант оформления музыкальных работ достаточно новый и необычный для нашей страны и отечественного шоу бизнеса, поэтому вся творческая команда, которая трудилась над созданием клипа, надеется на его безоговорочный успех и только первые места в музыкальных чартах.

Кадры из нового клипа Тины Кароль "Скандал", 2021

Клип уже доступен на Ютубе, а песни - на всех платформах для прослушивания и скачивания музыки.

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Источник: 1 Минута