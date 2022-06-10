Одинаковые или разные: какими должны быть обручальные кольца

Организация свадьбы занимает определенное время. И на начальном этапе стоит определиться будет ли это классический вариант праздника или оригинальное проведение мероприятия.

Этот момент касается и выбора свадебной символики. В интернет магазине представлены традиционные золотые обручальные кольца с идеально гладкой поверхностью и оригинальные модели с ажурными вставками и камнями. Стилисты Укрзолото рекомендуют выбирать украшения обдуманно, ведь каждое из них имеет свои преимущества и недостатки.

Особенности дизайнов

Очень часто возникает картина: молодая невеста предпочитает носить колечко с декоративными элементами, на то месть парень склоняется к простоте и традиции. Имиджмейкеры советуют не расстраиваться, а рассмотреть разные варианты драгоценностей. Естественно, приверженцам строгих правил целесообразно купить классические обручальные ободки, а креативные молодые люди могут себе позволить проявить фантазию и приобрести оригинальные свадебные аксессуары.

Аргументами в пользу покупки традиционных колец являются:

Простой выбор, так как дизайн всех изделий схожий между собой. Стандартные кольца гладкие и не имеют дополнительных элементов.

Универсальность – гладкая поверхность подходит под любой стиль одежды. Обручальное кольцо одинаково хорошо смотрится под джинсы, костюм, вечернее платье.

Практичность – носить гладкие колечка удобно, ведь они не цепляются за одежду и волосы.

Актуальность – классические драгоценности никогда не теряют своей популярности и всегда остаются модными и современными.

Если же вкусы молодых расходятся и невеста настаивает на ажурном украшении стилисты рекомендуют в таком случае приобретать изделия, которые разные по дизайну, но перекликаются в одном элементе. Это может быть металл изготовления. Например, драгоценности в белом золоте смотрятся элегантно и благородно, а в желтом – очаровательно и мило.

Если вкусы совсем не совпадают - не страшно. Выход из ситуации существует. Приобрести можно совершенно разные модели и сделать на них одинаковые гравировки и надписи. Прекрасным вариантом будет также сердечко или знак бесконечности.

Выбирая обручальные кольца стилисты Укрзолото рекомендуют руководствоваться неизменным правилом – покупка аксессуаров из благородных металлов должна осуществляться только в специализированных магазинах, которые гарантируют качество и предоставляют сертификаты соответствия.