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Одночасно співали понад 1300 людей: у Чернівцях встановили світовий рекорд з наймасовішого виконання колядки

Одночасно співали понад 1300 людей: у Чернівцях встановили світовий рекорд з наймасовішого виконання колядки

У суботу, 28 грудня, у Чернівцях встановили світовий рекорд із наймасовішого виконання колядки, разом її виконали 1356 людей

Про це повідомляє видання "Молодий буковинець", передає "Еспресо.Захід".

Для буковинців захід став символом єдності та різдвяної радості.

Спільна колядка-рекордсменка прозвучала у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту. Виконували усі, хто там зібрався, "На різдвяні свята всі ся радуймо". А відбувся захід із благословення преосвященного єпископа Феогноста.

Представники Книги світових рекордів офіційно зафіксували досягнення та вручили учасникам і організаторам сертифікат, який підтверджує встановлення рекорду у категорії "Наймасовіше виконання колядки".

Джерело: espreso.tv

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