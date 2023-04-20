Ожирение у кошек: как вернуть вес в норму

Генетическая предрасположенность, гормональные изменения при стерилизации, лекарственные препараты, пожилой возраст, недостаток физической активности и бесконтрольное кормление могут спровоцировать набор лишнего веса у котов. Ожирение приводит к сахарному диабету, болезням печени и суставов, артериальной гипертензии, проблемам с кожей и сложностям в лечении других болезней. Несколько простых правил помогут держать вес животного в норме.

Сбалансированное питание

Организация кормления кота зависит от дисциплины хозяев: единый режим, точное количество корма и лимит десертов и лакомств.

Правильно подберите рацион

Составляя диету важно учитывать породу, возраст, состояние здоровья и активность животного. Кошачий корм Фрискис включает несколько серий продукции, в том числе Sterile для кастрированных и стерилизованных животных и Indoor — для домашних котов, которые ведут малоподвижный образ жизни. В составе продукта все необходимые для сбалансированного питания микроэлементы, но при этом он менее калорийный. Если кот уже чрезмерно набрал вес, определить наличие сопутствующих заболеваний и диету поможет ветеринар.

Меняйте пищевые привычки

Если у вас есть возможность, попробуйте дневную норму пищи разбить на меньшие порции, но кормить кота чаще. Временно откажитесь или максимально сократите дополнительные лакомства, в том числе молоко. Возвращая десерт в рацион, делайте это планово, учитывая его при составлении меню. Регулярно взвешивайте кота и не игнорируйте контрольные визиты к ветеринару каждые полгода.

Физическая активность кота

Независимо от возраста и веса животного очень важно поддерживать его физическую активность, которая не только предотвращает ожирение, но и укрепляет различные системы органов питомца. Коты, которые могут свободно выходить на улицу и гулять, сами неплохо справляются с задачей, а вот тем, которые обитают в закрытом пространстве, необходимы дополнительные игры и упражнения:

Установите многоуровневый игровой комплекс и когтеточку.

Оставьте дома игрушки-головоломки, с которыми кот сможет играть с интересом самостоятельно.

Выводите питомца гулять на улицу на шлейке.

Уделяйте по несколько минут ежедневно, чтобы подзадорить кота игрушками-дразнилками.

Все, что движется, мгновенно привлекает внимание кошки, заставляя проявлять активность и оттачивать охотничьи навыки. Помните, что высшее проявление заботы о любимце — не «вкусняшки» и объятия, а сохранение его здоровья.