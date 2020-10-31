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Оксана Марченко категорически против Хэллоуина и просит задуматься остальных: «Не отправляйте детей в ад»

Оксана Марченко категорически против Хэллоуина и просит задуматься остальных: «Не отправляйте детей в ад»

Как активный пользователь социальных сетей, героиня нашей сегодняшней статьи регулярно делится с поклонниками не только новыми фото и видео, но и своими мыслями о жизни. На этот раз она решила поднять тему Хэллоуина, который пришел к нам с Запада.

Теледива начала мысль с того, что в наши жизни очень много нечистого входит незаметно. Происходит все это под милыми предлогами и мы уже не чувствуем, как втянуты в трясину.

Оксана Марченко категорически против Хэллоуина и просит задуматься остальных: «Не отправляйте детей в ад» Хэллоуин

В качестве примера она привела недавно попавшуюся ей на глаза рекламу, где в качестве тематичной выпечки предлагаются имбирные чертики, изуродованные тыквы, окровавленные пальцы, черепа и пауки из шоколада.

«Это гремучая смесь языческих ритуалов кельтов, смешанных с культом смерти, проповедуемым сатанистами», — объяснила Марченко подписчикам, откуда взялся этот праздник.

Оксана Марченко категорически против Хэллоуина и просит задуматься остальных: «Не отправляйте детей в ад» Оксана Марченко

Оксана уверена, что навязывание Хэллоуина — это ничто иное, как классический прием снятия напряженной обстановки в обществе, чтобы отвлечь его от глобальных проблем.

По мнению телеведущей, как только люди приобщаются ко всему этому, они тут же впускают в свою жизнь настоящее зло:

«И знайте: те, кто “приучили” вас к этому “праздничку”, уже полностью вас контролируют…», — завершила пост знаменитость.

Разумеется, публикация Марченко вызвала острые дискуссии в комментариях, хотя большая часть пользователей сети поддержали ее позицию и тоже высказались против “маскарада Сатаны”.

Источник: 1 Минута

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