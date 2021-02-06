Оксана Марченко сняла собственный авторский фильм о религии: где можно посмотреть?

Оксана Марченко анонсирует новый проект "Паломница".

Он снят как жанр авторского кино. Как поведала Оксана Марченко на это паломничество было благословение Блаженнейший Онуфрий.

Этот фильм должен был выйти на телевизионном канале «ZIK», однако канал перестал вещать. В скором времени Оксана Марченко сообщит площадку где можно будет посмотреть этот фильм.

Он о главном - о любви к ближнему, любви Бога ко всем нам и о том, что к Нему никогда не поздно прийти и задать свои вопросы, и главное - получить ответы. Если вы с верою и душевно обращаетесь к Господу и просите его о прощении или какой-нибудь просьбе, то она никогда не останется без ответа.

Нужно только верить и просить от всего сердца.

Многие люди попадают в трудное положение и со всяким может приключиться беда и быть какая-то проблема. Не нужно отчаиваться и впадать в крайность.

Есть много свидетельств того, что люди, которые разуверились в своей жизни и перестали бороться с проблемами могут впасть в депрессию и в отчаяние.

Выкарабкаться из такого положения потом бывает очень сложно. Могут помочь друзья, близкие родственники или обращение к Богу.

Вне зависимости от уровня проблемы выход всегда есть. Только его необходимо хотеть найти.

Иногда даже прочитанная нужная книга или просмотренный фильм поможет встать на путь истинный.

Оксана Марченко в своей презентации фильма "Паломница" говорит, что этот фильм должен помочь в обращении к Богу.

Возможно некоторые люди посмотрев этот фильм найдут для себя слова с которыми они хотели бы обратиться к Господу и попросить о решении своих наболевших проблем

Источник: 1 Минута