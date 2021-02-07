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Оладьи на кефире и без яиц: всегда получаются вкусными и пышными как пух. Теперь только так готовлю
Оладьи традиционно подают на завтрак вместо яичницы или на десерт, поскольку это очень вкусно и быстро.
Отсутствия яиц в тесте не влияет на вкус оладьей. Главное готовить с любовью и хорошим настроением, ведь это блюдо не умеет "не получаться".
Ингредиенты:
- 300 мл кефира
- 1 ч. л. соды
- 2 ст. л. сахара
- 1 ч. л. соли без верха
- ваниль
- 250 -300 муки
Как приготовить пышные оладьи на кефире?
В миску или в небольшую кастрюлю вливаем кефир. Всыпаем соду и размешиваем.
Через 1-2 минуты добавляем сахар, тщательно перемешиваем. Затем всыпаем соль, ваниль и перемешиваем.
Постепенно добавляем пшеничную муку, замешиваем густое тесто с помощью венчика (фото).
Тесто на оладьи должно получиться густым
Жарим оладьи на горячем подсолнечном масле до золотистого цвета с каждой стороны. Перекладываем на бумажную салфетку, чтобы убрать лишний жир.
Подаем со сметаной, джемом или медом. Приятного аппетита!
Источник: 1 Минута
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