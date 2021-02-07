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Оладьи на кефире и без яиц: всегда получаются вкусными и пышными как пух. Теперь только так готовлю

Оладьи на кефире и без яиц: всегда получаются вкусными и пышными как пух. Теперь только так готовлю

Оладьи традиционно подают на завтрак вместо яичницы или на десерт, поскольку это очень вкусно и быстро.

Отсутствия яиц в тесте не влияет на вкус оладьей. Главное готовить с любовью и хорошим настроением, ведь это блюдо не умеет "не получаться".

Ингредиенты:

  • 300 мл кефира
  • 1 ч. л. соды
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. соли без верха
  • ваниль
  • 250 -300 муки
Если любите сладкие завтраки, то обязательно попробуйте эту вкуснятину из яблок и готовых вафельных коржей для торта. Простой и подробный рецепт за 10 минут здесь.

Как приготовить пышные оладьи на кефире?

В миску или в небольшую кастрюлю вливаем кефир. Всыпаем соду и размешиваем.

Через 1-2 минуты добавляем сахар, тщательно перемешиваем. Затем всыпаем соль, ваниль и перемешиваем.

Постепенно добавляем пшеничную муку, замешиваем густое тесто с помощью венчика (фото).

Оладьи на кефире и без яиц: всегда получаются вкусными и пышными как пух. Теперь только так готовлю Тесто на оладьи должно получиться густым

Жарим оладьи на горячем подсолнечном масле до золотистого цвета с каждой стороны. Перекладываем на бумажную салфетку, чтобы убрать лишний жир.

Подаем со сметаной, джемом или медом. Приятного аппетита!

Источник: 1 Минута

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