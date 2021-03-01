Олег Винник обеспокоил армию своих волчиц и Таюне важным заявлением: “Чем дальше, тем сложнее”

Герой нашей сегодняшней статьи является одной из самых обсуждаемых личностей отечественного шоу-бизнеса, хотя свой творческий путь он начал за пределами родной Украины. С конца девяностых Олег покорял Германию как артист мюзиклов.

Винник довольно быстро заработал статус звезды высочайшего уровня, а в интервью Дмитрию Гордону певец рассказал, что в начале двухтысячных его месячной зарплаты в "Нотр Даме де Пари" хватало на полквартиры на Крещатике. Несмотря на столь внушительные заработки, сколотить состояние в те времена ему так и не удалось:

"Я начал зарабатывать и начал тратить", — признался Олег.

Олег Винник во время работы в Германии

В Украину исполнитель вернулся в 2011-м, и если в Германии он уже был знаменитостью, то здесь о нем никто не знал. Впрочем, это не помешало ему завоевать любовь отечественного слушателя и стать главным волком страны, которого мечтают охомутать миллионы украинок.

Стоит отметить, что сердце Винника давно занято — многие СМИ приписывают ему отношения с бэк-вокалисткой Таисией Сватко. Примечательно, что они сами никак не комментируют подобные слухи, хотя интерес публики к тайному роману артистов не уменьшается.

Таюне

Сейчас Олег снимается в 11 сезоне вокального талант-шоу "Голос страны", где за победу его подопечные будут бороться с участниками команд Монатика, Нади Дорофеевой и Тины Кароль. Как активный пользователь социальных сетей, артист не забывает радовать поклонников кадрами со съемочной площадки.

На этот раз в Инстаграме Олега Винника появилась серия фото, на которых он задумчиво позирует в черном костюме, сидя в тренерском кресле:

"Впереди еще 2 эпизода слепых прослушиваний и всего несколько мест в команде!", — подписал публикацию герой статьи.

Подписчики тут же принялись комментировать пост:

"Самый красивый! Уверены, победа за вами!";

"Чем дальше, тем сложнее";

"Удачи вам в Голоса. Вперед к победе!".

Больше интересного о личной жизни Винника смотрите в следующем видео:

Источник: 1 Минута