Олег Винник пострадал на съемках шоу “Маска”: понадобилась помощь врачей

Недавно на телеканале Украина стартовало новое шоу под названием "Маска". Суть его в том, что известные люди из шоу бизнеса надевают огромные необычные костюмы. По наводящим вопросам и некоторым номерам-визиткам судьи должны угадать кто же скрывается под тем или иным образом. Стоит отметить, что вес костюмов превышает иногда даже 50 килограммов.

Олег Винник в костюме буйвола

Олег Винник стал первым участником, который снял с себя маску. Более того, артист стал четвертым звездным детективом на шоу "Маска".

Олег Винник дал интервью каналу "Украина" и признался, что съемки в костюме буйвола дались ему очень нелегко, ведь только головной убор весил примерно 10 килограмм. Артист признается, что его предупреждали, что будет непросто, но он думал, что все преувеличивают. Однако, когда Винник надел костюм, он понял, что будет не просто.

Олег Винник стал первым участником шоу, который снял маск

Более того, стало известно, что перед тем, как выйти на сцену, Виннику стало плохо. Врачи объяснили — из-за веса нарядов спина получает сильную нагрузку. Только после противоотечных и обезболивающих препаратов артист вышел на сцену.

Напомним, что звездному детективу Андрею Данилку удалось угадать, кто прячется под маской буйвола. Другие же судьи считали, что в костюме находится рэпер Потап.

Источник: 1 Минута