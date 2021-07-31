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Олег Винник празднует 48-й день рождения: ТОП-10 фактов об артисте, которые вас удивят
По этому поводу мы подготовили интересные факты, которые вы могли не знать об артисте.
- Олег Винник родился в маленьком селе Вербовка Черкасской области в бедной семье.
- Свою первую песню артист написал в возрасте 30 лет.
- До карьеры певца он пробовал себя в роли актера театра. Так, артист стал звездой европейских мюзиклов "Les miserables", "Elisabeth". Олег Винник во время работы в Германии
- Олег Винник долгое время жил в Германии. Туда он попал в рамках культурного обмена.
- Первое время Винник выступал под псевдонимом OLEGG.
- Раньше Винник занимался бодибилдингом. Сейчас с профессиональным спортом артист завязал, но для поддержания хорошей физической формы он каждый день 1,5 часа проводит в спортзале. Олег Винник регулярно занимается спортом
- У Олега Винника есть сын Юлиан, который проживает в Германии.
- Олег Винник всегда ходит с охраной. Артист очень боится за собственную безопасность.
- Винник любит рыбалку и дорогие автомобили.
- Винник женат, но скрывает от общественности свою семью. Однако поклонники артиста уверенны, что его жена - бек-вокалистка Таисия Сватко.
Олег Винник и Таюне
Больше интересных фактов из жизни артиста, а также подробности личной жизни Олега Винника смотрите на Ютуб-канале "Одна минута":https://www.youtube.com/watch?v=3-Ui-DzaIg4&t=2s
Источник: 1 Минута
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