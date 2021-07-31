Олег Винник празднует 48-й день рождения: ТОП-10 фактов об артисте, которые вас удивят

Олег Винник родился в маленьком селе Вербовка Черкасской области в бедной семье. Свою первую песню артист написал в возрасте 30 лет. До карьеры певца он пробовал себя в роли актера театра. Так, артист стал звездой европейских мюзиклов "Les miserables", "Elisabeth". Олег Винник во время работы в Германии Олег Винник долгое время жил в Германии. Туда он попал в рамках культурного обмена. Первое время Винник выступал под псевдонимом OLEGG. Раньше Винник занимался бодибилдингом. Сейчас с профессиональным спортом артист завязал, но для поддержания хорошей физической формы он каждый день 1,5 часа проводит в спортзале. Олег Винник регулярно занимается спортом У Олега Винника есть сын Юлиан, который проживает в Германии. Олег Винник всегда ходит с охраной. Артист очень боится за собственную безопасность. Винник любит рыбалку и дорогие автомобили. Винник женат, но скрывает от общественности свою семью. Однако поклонники артиста уверенны, что его жена - бек-вокалистка Таисия Сватко. Олег Винник и Таюне Больше интересных фактов из жизни артиста, а также подробности личной жизни Олега Винника смотрите на Ютуб-канале "Одна минута": https://www.youtube.com/watch?v=3-Ui-DzaIg4&t=2s

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