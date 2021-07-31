Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:00
Просмотров: 113

Олег Винник празднует 48-й день рождения: ТОП-10 фактов об артисте, которые вас удивят

Олег Винник празднует 48-й день рождения: ТОП-10 фактов об артисте, которые вас удивят

По этому поводу мы подготовили интересные факты, которые вы могли не знать об артисте.
  1. Олег Винник родился в маленьком селе  Вербовка Черкасской области в бедной семье.
  2. Свою первую песню артист написал в возрасте 30 лет.
  3. До карьеры певца он пробовал себя в роли актера театра. Так, артист стал звездой европейских мюзиклов "Les miserables", "Elisabeth".

    Олег Винник празднует 48-й день рождения: ТОП-10 фактов об артисте, которые вас удивят Олег Винник во время работы в Германии
  4. Олег Винник долгое время жил в Германии. Туда он попал в рамках культурного обмена.
  5. Первое время Винник выступал под псевдонимом OLEGG.
  6. Раньше Винник занимался бодибилдингом. Сейчас с профессиональным спортом артист завязал, но для поддержания хорошей физической формы он каждый день 1,5 часа проводит в спортзале.

    Олег Винник празднует 48-й день рождения: ТОП-10 фактов об артисте, которые вас удивят Олег Винник регулярно занимается спортом
  7. У Олега Винника есть сын Юлиан, который проживает в Германии.
  8. Олег Винник всегда ходит с охраной. Артист очень боится за собственную безопасность.
  9. Винник любит рыбалку и дорогие автомобили.
  10.  Винник женат, но скрывает от общественности свою семью. Однако поклонники артиста уверенны, что его жена - бек-вокалистка Таисия Сватко.

    Олег Винник празднует 48-й день рождения: ТОП-10 фактов об артисте, которые вас удивят Олег Винник и Таюне

    Больше интересных фактов из жизни артиста, а также подробности личной жизни Олега Винника смотрите на Ютуб-канале "Одна минута":

    https://www.youtube.com/watch?v=3-Ui-DzaIg4&t=2s

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 