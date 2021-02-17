Олег Винник рассказал, как в детстве сбегал из дома: “Мне было 3 года…”

Правда, тогда ему было всего 3 или 4 года, но свой "большой побег" маленький Олег хорошо запомнил

"Папа вышел к соседу за сигаретами буквально на две минуты. Я проснулся, открыл глаза, никого нет. Конечно, я испугался. Я надел на руку такую кружку эмалированную, разбил окно и выпрыгнул в него", — рассказывает Олег Винник, вспоминая это происшествие со смехом и слезами.

В нем артист вспомнил многие моменты из своей жизни, в частности, даже рассказал о том, как пытался сбежать из дома.

Олег Винник в гостях у Дмитрия Гордона

Затем Олег рассказал, как он пешком пошел 8 км к маме на работу, обув сапоги не на ту ногу. Вспоминает, что по пути его еще подвез водитель молоковоза.

"Эти моменты не забываешь вообще. Отец пришел домой, а у нас была собака по кличке Каштан. И она лаяла очень громко. Он зашел, меня нет, окно разбито. Отец в шоке. Но хорошо, что я хоть не порезался. М-да, была засада, мобилок же не было", — смеется Олег Винник в разговоре с Дмитрием Гордоном.

Затем Олег рассказал, как мама несколько раз спасала его от смерти. В частности, когда маленькому Олегу было 4 года, он был слишком смышленым и хотел многое узнать. Однажды он вытащил из телевизора кабель.

"Мне было интересно. Я сунул в розетку. Мне сжало руку и я начал гореть. Дым, кровь. Мама услышала, и, Слава Богу, она додумалась вытянуть кабель", — рассказывает украинский певец.

Источник: 1 Минута