Олег Винник стал лицом престижного украинского журнала: самый популярный мужчина страны

В феврале 2021 года Олег Винник стал лицом журнала "Теленеделя" и рассказал о сокровенном

Он был во всех самых отдаленных уголках страны, а не только в городах-миллионниках. Большое количество поклонников порождают большую популярность, которая увеличивается в геометрической прогрессии. Именно поэтому короля "украинских волчиц" то и дело приглашают в различные издания на интервью, и публикуют его фото на обложках глянцевых журналов.

Олег Винник украсил обложку обновленного номера журнала Теленеделя

Обложку журнала артист опубликовал у себя в Инстаграм, в разделе "История". Фанаты отреагировали на эту новость положительно, и сразу поспешили купить журнал, чтобы прочитать интересные новости о своем кумире.

Как пишет само издание "ТелеНеделя", артист в интервью откровенно поведал, легко ли его обмануть, что для него значит шоу «Маска», почему тяжело проводить концерты онлайн и как восстанавливает силы.

В продажу новый выпуск поступил 10 февраля.

Олег Винник на Голос страны

К слову, Олег Винник сейчас снимается не только в шоу "Маска" на телеканале "Украина", но еще и в одиннадцатом сезоне проекта "Голос страны", который транслируют на канале 1+1. Там тренер-дебютант уже начал наполнять свою команду самородками со всей страны. Программу показывают каждое воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1.

К слову, поговаривают, что на этапе вокальных боев в шоу появится Дан Балан, однако пока достоверность этой информации не подтверждена официальными источниками.

Источник: 1 Минута