Оля Полякова опозорилась на границе: пыталась воспользоваться положением и спрятать от войны богатого мужа

Некоторое время они вместе жили на западе Украины, потом приняли решение выезжать за границу.

Как призналась певица, ей было очень тяжело осознавать, что придется расстаться с мужем. В одном из интервью Оля Полякова поделилась, что у нее возникла мысль воспользоваться своим звездным положением и известностью, чтобы договориться с пограничниками о выезде мужа.

Это был жест отчаяния

- признается певица.

Ответ пограничников был однозначен - супругам осталось лишь попрощаться на границе. К слову, муж Поляковой Вадим Буряковский и не стремился выехать, он даже записался в тероборону, но артистка подумала, что может сама все решить. Звезда не скрывает - расставание с любимым из-за войны далось ей мучительно, а вот что помогло ей собраться и не отчаиваться, находясь за пределами родной страны:

Пока я не начала работать, помогать нуждающимся, я не могла прийти в себя. Оля Полякова живет во Франции

Ещё один вопрос, волновавший певицу, - нахождение ее матери в россии. По ее словам, она не чувствовала себя свободной, имея заложника во вражеской стране. Сейчас мама Поляковой живёт со своей звёздной дочерью и внучками во Франции. Общий быт певица комментирует с юмором:

Когда ты не живёшь с 18-ти лет с мамой, а сейчас приходится делить с ней хозяйство и площадь, признаться, приходится несладко.

В доме, где они живут, нет нянь и домработниц. Оля вместе с дочерьми занимается домашним хозяйством и кулинарией. Девочки во всем помогают, а Полякова души не чает в своих помощниках.

Какие замечательные у меня девочки.

Талантливая певица также задумывается над тем, что могла бы давать частные уроки вокала. Напомним, что Оля Полякова выступает на благотворительных концертах для помощи украинцам.

Источник: 1 Минута