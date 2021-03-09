Оля Полякова похвасталась сумочкой за баснословные деньги, которую получила в подарок: не отстает от Кароль

Поклонники не понаслышке знают, что Оля любит яркие и весьма смелые наряды, которые лишний раз подчеркивают все достоинства ее фигуры. Чего только стоят ее сценические образы с концертов, а также с выпусков шоу "Маска". Полякова выгодно выделяется среди всех остальных отечественных артистов, да так, что ее ни с кем не перепутаешь.

Оля Полякова

В обычной жизни героиня нашей сегодняшней статьи одевается более элегантно и сдержанно, но не менее стильно — звезда на себе не экономит. Впрочем, последний появившийся в ее арсенале дамский аксессуар достался ей совершенно бесплатно.

Новая сумочка Оли Поляковой

Так, у себя в Инстаграме Оля Полякова похвасталась подарком на Международный женский день — кожаной сумочкой от известного итальянского бренда. На сайте магазина вещица стоит ни много ни мало 47 тысяч гривен. Если быть точнее, то 46690 грн, а это почти 8 минимальных зарплат.

Скриншот с сайта

Кто именно преподнес такой дорогой сюрприз Суперблондинке, неизвестно, но, очевидно, этот человек не жалеет для Ольги никаких денег, а они значат для нее многое, как Полякова сама рассказала в одном из своих последних интервью. Впрочем, значение это не меркантильное, ведь от доходов певицы зависит и заработок ее команды:

"Я в ответе не только за свою семью, я в ответе и за мой коллектив. От моей занятости, от моих концертов зависят все эти люди. У меня 26 человек только гастролирующей команды, не считая всех людей, которые работают здесь. У них у всех есть семьи, они все хотят кушать. Понятное дело, что я не могла бы сесть и сказать: "Мне уже хватит, я уже заработала, теперь я буду тратить, а вы идите и делайте, что хотите". Поэтому деньги для меня — возможность и ответственность", — подытожила Оля.

Оля Полякова

Источник: 1 Минута