Оля Полякова показала свой новый роскошный домик с панорамными окнами и камином прямо на берегу озера
Свой шикарный деревянный дом из бруса Оля построила практически сама. Ее муж Вадим активно занимается своим бизнесом и постоянно в разъездах, поэтому стройкой в основном занималась хозяйка.
Дом Оли Поляковой
Дом Оли Поляковой
Особняк расположен на очень большой территории с озером, на котором построен пирс, есть бассейн, конюшни, ферма с козами.
Вид с балкона дома Оли Поляковой
Бассейн и озеро на участке Оли Поляковой
Дочки Оли Поляковой Маша и Алиса у дома
Под домом есть побреб площадью более 100 кв.м, там Оля выдерживает свои сыры из козьего молока, которые делает самолично. Кроме того, на участке есть настоящая баня.
А в первые дни 2021 года певица похвасталась новой постройкой - чудесным домиком для отдыха прямо на берегу озера.
Домик для отдыха Оли Поляковой
Деревянное строение с высоким потолком имеет панорамные окна на все стороны, а том числе и с видом на озеро. Прямо из домика - выход на пирс. Летом эти окна раздвигаются и строение превращается в просторную терассу.
Домик для отдыха Оли Поляковой
Там есть большой обеденный стол, удобные кресла, журнальный столик и кресло-качалка оригинальной конструкции.
Домик для отдыха
Изюминкой является открытый камин. Оля сказала, что его отделка еще не закончена, но посидеть у живого огня уже можно.
Камин в домике Оли Поляковой
Как известно, Оля Полякова - одна из самых высокооплачиваемых певиц в украинском шоу-бизнесе. По ее словам, сейчас в семье она главная кормилица, а муж все деньги направляет на развитие своего бизнеса.
Источник: 1 Минута