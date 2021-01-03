Оля Полякова показала свой новый роскошный домик с панорамными окнами и камином прямо на берегу озера

Свой шикарный деревянный дом из бруса Оля построила практически сама. Ее муж Вадим активно занимается своим бизнесом и постоянно в разъездах, поэтому стройкой в основном занималась хозяйка.

Дом Оли Поляковой

Дом Оли Поляковой

Особняк расположен на очень большой территории с озером, на котором построен пирс, есть бассейн, конюшни, ферма с козами.

Вид с балкона дома Оли Поляковой

Бассейн и озеро на участке Оли Поляковой

Дочки Оли Поляковой Маша и Алиса у дома

Под домом есть побреб площадью более 100 кв.м, там Оля выдерживает свои сыры из козьего молока, которые делает самолично. Кроме того, на участке есть настоящая баня.

А в первые дни 2021 года певица похвасталась новой постройкой - чудесным домиком для отдыха прямо на берегу озера.

Домик для отдыха Оли Поляковой

Деревянное строение с высоким потолком имеет панорамные окна на все стороны, а том числе и с видом на озеро. Прямо из домика - выход на пирс. Летом эти окна раздвигаются и строение превращается в просторную терассу.

Домик для отдыха Оли Поляковой

Там есть большой обеденный стол, удобные кресла, журнальный столик и кресло-качалка оригинальной конструкции.

Домик для отдыха

Изюминкой является открытый камин. Оля сказала, что его отделка еще не закончена, но посидеть у живого огня уже можно.

Камин в домике Оли Поляковой

Как известно, Оля Полякова - одна из самых высокооплачиваемых певиц в украинском шоу-бизнесе. По ее словам, сейчас в семье она главная кормилица, а муж все деньги направляет на развитие своего бизнеса.

Источник: 1 Минута