Оля Полякова срочно выехала из Украины: забрала с собой детей

О своем решении улететь из украины певица, телеведущая и активистка сообщила в Инстаграм-историях, записав видеообращение прямо из самолета.

Там Оля Полякова сидит в антикоронавирусном респираторе на борту самолета, а рядом с ней сидят ее несовершеннолетние дочки Алиса и Маша.

Куда именно Оля Полякова увезла своих детей — непонятно, но она отметила, что прилетят они к месту назначения через 9 часов

Оля Полякова забрала детей и срочно улетела из Украины

Оля Полякова забрала детей и срочно улетела из Украины

Как позже объяснила сама звезда, она решила отправиться на отдых. Ведь сейчас, после многочисленных новогодних корпоративов, во времена выходных и каникул, многие звезды улетели отдыхать.

Это и Потап с Настей на Мальдивах, и Юрий Горбунов и Екатериной Осадчей в Объединенных Арабских Эмиратах.

Видимо, Оля Полякова насмотрелась на Инстаграм-блоги своих коллег, и тоже решила погреть пятую точку под палючим тропическим солнцем.

А чтобы было не так скучно, естественно захватила с собой дочерей.

Интересно отметить, что отца семейства, бизнесмена по имени Вадим, в самолете и на историях Оли Поляковой не было. И почему он не поехал, певица пока не объяснила.

Это говорит о том, что уже вскоре можно будет ждать новых фото в неглиже от самой эпатажной певицы украинской эстрады, а еще загорелых кадров в купальных костюмах и от Поляковой старшей, и от ее младшей протеже.

Источник: 1 Минута