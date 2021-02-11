Оля Полякова ввязалась в еще один скандал: обозвала самую богатую певицу Украины Камалию

Не успел скандал с Тиной Кароль забыться, как назрел новый. Суперблондинка Оля Полякова была не очень осторожной в высказываниях в адрес украинской певицы и жены пакистанского предпринимателя Мохаммада Захура Камалии.

Камалия

Во время прошлого выпуска одного из развлекательных шоу, когда звездные судьи обсуждали героя на сцене, один из членов жюри Дзидзьо предложил кандидатуру Камалии.

Полякова решительно ему возразила: "Камалия? Да ну, она здоровая, с*сястая, с ногами здоровыми, толстыми... Посмотри на эту!".

Публика довольно жестко отреагировала на такие возгласы Оли Поляковой, оценив ее негативом

Полякова в образе Дивы на шоу Маска

Пока неизвестно, будет ли на такие слова реагировать Камалия, однако фанаты и фолловеры Поляковой начали засыпать ее негативными комментариями - говорят, что та "не следит за языком" и не понимает, что можно говорить на публику, а что - нет.

Скандал между Поляковой и Кароль: последние подробности

Полякова оскорбила Тину Кароль

Украинская певица Оля Полякова в третьем выпуске шоу "Маска" назвала другую артистку Тину Кароль "плакальщицей на похоронах".

Как позднее объяснила Полякова, это было сказано не в адрес личной трагедии Тины, а в адрес ее творчества, которое в последнее время очень грустное.

После выпуска Оля Полякова извинилась за такие слова, а Тина сказала, что будет плакать об умершем муже всю жизнь.

При этом не все поклонники оценили то, что Оля решила извиниться за свой поступок. Многие продолжали ее хейтить дальше.

Источник: 1 Минута