Онлайн экскурсия к замку Максима Галкина и Аллы Пугачевой: как выглядит особняк звезд вживую?
Недавно в сети опубликовали ролик, где с высоты птичьего полета квадрокоптер смог облететь все самые тайные уголки дворца Пугачевой и Максима Галкина. Было даже видно, что творится в их роскошном шестиэтажном особняке через окна.
Также на видео можно замечательно рассмотреть все окрестности.
Видео записано весной или летом, поэтому красивые зеленые, буйствующие природой пейзажи делают вид в подмосковной деревне Грязи очень привлекательным как для туристов, так и для "охотников" на снимки звездной пары.
Видео особняка Пугачевой и Галкина с высоты птичьего полета
На видео видно, что Галкины защитились от журналистов высоким забором. Вокруг замка насадили густую растительность, чтобы не было видно лишнего.
К слову, вид из окна крыши у них великолепный - открывается на огромное поле и искусственные пруды.
Если вы хотите узнать самые главные факты о крепкой любви пары, то смотрите наше короткое видео: История любви Аллы Пугачевой и Максима Галкина за 60 секунд. Там есть на что посмотреть!
У нас также есть видео того, как внутри Максим обустроил дворец для своей жены и детей. Оказалось, на ремонте пара не сэкономила - все сделали в лучших традициях Средневековья, соблюдая современную практичность - кафель, мрамор, резьба по дереву, шикарные хрустальные люстры и пол в виде шахматной доски.
Шестиэтажный дворец Галкина и Пугачевой: как выглядит внутри дом Примадонны и ее семьи?
Источник: 1 Минута