Онлайн экскурсия к замку Максима Галкина и Аллы Пугачевой: как выглядит особняк звезд вживую?

Недавно в сети опубликовали ролик, где с высоты птичьего полета квадрокоптер смог облететь все самые тайные уголки дворца Пугачевой и Максима Галкина. Было даже видно, что творится в их роскошном шестиэтажном особняке через окна.

Также на видео можно замечательно рассмотреть все окрестности.

Видео записано весной или летом, поэтому красивые зеленые, буйствующие природой пейзажи делают вид в подмосковной деревне Грязи очень привлекательным как для туристов, так и для "охотников" на снимки звездной пары.

Видео особняка Пугачевой и Галкина с высоты птичьего полета

На видео видно, что Галкины защитились от журналистов высоким забором. Вокруг замка насадили густую растительность, чтобы не было видно лишнего.

К слову, вид из окна крыши у них великолепный - открывается на огромное поле и искусственные пруды.

Если вы хотите узнать самые главные факты о крепкой любви пары, то смотрите наше короткое видео: История любви Аллы Пугачевой и Максима Галкина за 60 секунд. Там есть на что посмотреть!

У нас также есть видео того, как внутри Максим обустроил дворец для своей жены и детей. Оказалось, на ремонте пара не сэкономила - все сделали в лучших традициях Средневековья, соблюдая современную практичность - кафель, мрамор, резьба по дереву, шикарные хрустальные люстры и пол в виде шахматной доски.

Шестиэтажный дворец Галкина и Пугачевой: как выглядит внутри дом Примадонны и ее семьи?

Источник: 1 Минута