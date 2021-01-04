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Осадчая, Тарабарова, Alyosha и другие звезды показали, как пышно отметили Новый год (ФОТО)

Осадчая, Тарабарова, Alyosha и другие звезды показали, как пышно отметили Новый год (ФОТО)

Недавно родившая Светлана Тарабарова вместе со своим супругом, сыном и доченькой встречали Новый год дома.

Певица и активистка поделилась теплым семейным фото у новогодней елки, не показывая лицо новорожденной доченьки.

Стоит отметить, что роды практически не повлияли на певицу - она как занималась раскруткой своего альбома, так и занимается. А фигура - как была осиной, так и осталась.

Осадчая, Тарабарова, Alyosha и другие звезды показали, как пышно отметили Новый год (ФОТО) Украинские звезды показали как и где отметили Новый год 2021

Еще одна счастливая женщина, которая в очередной раз стала мамой в ушедшем 2020 - Alyosha. Жена фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополи праздновала самую главную ночь в году со своим супругом, двумя сыновьями и доченькой.

Для дочери этот Новый год стал первым в ее жизни.

Артистка поделилась нежным фото с семьей на фоне рождественской ели.

Осадчая, Тарабарова, Alyosha и другие звезды показали, как пышно отметили Новый год (ФОТО) Украинские звезды показали как и где отметили Новый год 2021

Влад Яма и его супруга Лилиана также отказались от заграничных поездок.

В период обострения распространения вируса они решили остаться дома и устроили небольшую уютную фотосессию.

Осадчая, Тарабарова, Alyosha и другие звезды показали, как пышно отметили Новый год (ФОТО) Украинские звезды показали как и где отметили Новый год 2021

А вот так, с видом на главную елку страны, позировала Ирина Федишин и ее любящая семья.

Осадчая, Тарабарова, Alyosha и другие звезды показали, как пышно отметили Новый год (ФОТО) Украинские звезды показали как и где отметили Новый год 2021

Семья Бабкиных отметила новый год в кругу большой семьи.

Осадчая, Тарабарова, Alyosha и другие звезды показали, как пышно отметили Новый год (ФОТО) Украинские звезды показали как и где отметили Новый год 2021

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая встречали этот праздник вместе со своими кумовьями-соседями Потапом и Настей Каменских, а потом той же компанией отправились на каток.

Осадчая, Тарабарова, Alyosha и другие звезды показали, как пышно отметили Новый год (ФОТО)

Осадчая, Тарабарова, Alyosha и другие звезды показали, как пышно отметили Новый год (ФОТО) Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов отправились на каток

Источник: 1 Минута

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