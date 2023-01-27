Особенности электроакустических гитар и их выбор

Среди гитаристов особой популярностью и признанием пользуются электроакустические гитары. Несмотря на визуальное сходство с акустическими моделями, данная категория инструментов оснащена электрооборудованием для снятия звукового сигнала. Благодаря этому можно усиливать звучание и добавлять эффекты.

Выбор электроакустических гитар – не простая задача, поскольку нужно учитывать много факторов. От предварительной подготовки во многом зависит удобство игры, четкость передачи звуков и длительность эксплуатации.

Особенности инструмента

Электроакустические гитары – востребованный струнный инструмент, который широко используется музыкантами в звукозаписывающих студиях и на концертах. В конструкции встроен магнитный или электрический звукосниматель, который преобразует колебание струн в сигнал и передает его на усилительное оборудование. При этом есть возможность добавлять различные постэффекты.

Новичкам довольно сложно разобраться, в чем разница акустических и электроакустических моделей. Следовательно, перед выбором нужно рассмотреть особенности каждого инструмента:

Акустика – простые гитары, с помощью которых многие обучаются игре. Инструмент не имеет никакой электроники и в большей степени применяется для любительского использования. Для полноценных концертов такой вариант не подходит.

Электроакустика – это нечто среднее между акустической и электрогитарой. Изделие имеет звукоснимающее оборудование, но на ней можно играть и без подключения к усилителю. Такие модели отличаются конструкцией и количеством струн (6 или 12).

Первые модели электроакустических гитар появились в первой половине прошлого века и особую популярность получили к 40-м годам. В настоящее время инструмент более востребован, чем обычная акустика, поскольку предоставляет более широкие возможности для виртуозного исполнения музыкальных композиций.

Как выбрать электроакустическую гитару

Если есть четкая цель купить электроакустическую гитару, нужно внимательно подойти к выбору инструмента. По сути требования идентичны акустическим моделям, поскольку единственное отличие – электронное оснащение. Перед покупкой нужно обратить внимание на следующие моменты:

Прежде всего изучить основные характеристики инструмента. Одним из главных показателей является материал корпуса. От типа древесины деки и грифа во многом зависит качество звучания, удобство игры и длительность эксплуатации.

Немаловажным моментом является форма и размер. Благодаря этому можно выбрать электрогитары в корпусе фолк, джамбо, вестерн или дрэдноут. Также могут быть отличия в ширине грифа и наличии выреза. Главное, чтобы пользователю инструмент был удобен и нравилось извлекаемое звучание.

Под нижним порожком инструмента установлены пъезоэлектрические звукосниматели. В некоторых моделях они могут крепиться на верхней деке, что позволяет регистрировать вибрацию корпуса. Также встречаются гитары, в которых установлен специальный микрофон, снимающий звучание со всего корпуса. Это обеспечивает максимально точную передачу звука.

Инструмент может оснащаться тюнером, эквалайзером, системами модуляционных и пространственных эффектов. Это оборудование существенно расширяет возможности для виртуозной игры. При этом количество и качество электроники непосредственно влияет на итоговую стоимость электроакустической гитары.

Новичкам можно выбрать недорогие модели китайского или корейского изготовления. При этом стоит отдать предпочтение проверенным брендам:Ibanez, Cort, Yamaha или Fender. Профессионалам лучше ориентироваться на американских производителей: Ovation, Gibson, Martin или Taylor.

Эти советы и рекомендации позволяют выбрать действительно хорошую электроакустическую гитару, которая будет радовать красивым звучанием.