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Сегодня 17:59
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Особенности и преимущества детских конструкторов

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был здоровым, счастливым и умным. Поэтому уже с раннего возраста необходимо развивать умственные и физические способности. На рынке детской продукции представлен широкий ассортимент развивающихся игр.

Но предпочтения лучше всего отдавать конструкторам Лего. Они развивают мелкую моторику, тренируют память, улучшают воображение и фантазию. В последнее время большой популярностью пользуются серии Lego Architecture. Дети смогут собирать удивительные архитектурные здания из кубиков.

Особенности и преимущества детских конструкторов

Особенности конструкторов для детей

Конструкторы нравятся как детям, так и взрослым. Это универсальные, безопасные игрушки, которые несут много пользы. С помощью прозрачных кубиков дети могут создавать уникальные сооружения, развивать аналитическое мышление и память. Коллекции представленной серии делятся на три большие группы:

  • мини архитектуры, это копии знаменитых исторических сооружений со всего мира;
  • серии Landmark, позволяют перенестись в прошлое, ознакомиться с историей другой страны, увидеть городские пейзажи;
  • воздушные замки, понравятся как детям, так и взрослым, с их помощью можно конструировать сложные архитектурные сооружения.

Позвольте вашему маленькому гению почувствовать себя настоящим архитектором, путешественником и первооткрывателем. Все детские товары изготавливаются из прочных и безопасных для здоровья малыша материалов, они износостойки, не вызывают аллергических реакций.

Преимущества детских конструкторов Лего

С каждым годом детские конструкторы стают все популярнее, они развивают фантазию и воображение, позволяют реализовать самые замысловатые задумки. К неоспоримым преимуществам относят:

  • широкий ассортимент материалов для развития памяти, воображения, образного мышления;
  • можно приобрести набор конструкторов для разного возраста;
  • товары изготавливаются из экологически чистых и дышащих материалов;
  • ребенок узнает много новой и полезной информации о других странах;
  • доступная ценовая политика.

 

Lego Architecture – уникальная серия посвящена знаменитым, историческим городам мира. Собирать красивые города можно как самому, так и друзьями. Представленные наборы подарят массу положительных эмоций и незабываемых ощущений. Собранные коллекции отлично впишутся в домашний интерьер, придадут изюминку. Все детали безопасны и соответствуют международным стандартам.

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