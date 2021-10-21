Остапчук назвал имя, которое он с женой придумал для их первенца

Пара Владимира и Кристины вместе уже больше года. За это время они вдоволь насытились романтикой и всеми прекрасными моментами конфетно-букетного периода. Теперь нужно задуматься о чем-то более серьезном. Например, о продолжении рода.

Владимир и его супруга Кристина уже думали над тем, хотят ли они детей. Следует отметить, что у Кристины детей нет, а вот у Владимира от первого брака целых двое наследников — дочь Эмилия и сын Эван. После таких экзотических современных имен Владимир захотел ребенка с более простым и привычным именем.

"Будет как паспортистка": Остапчук рассказал, как они с женой назовут первенца

[caption id="attachment_192730" align="aligncenter" width="347"] Владимир Остапчук с женой Кристиной [/caption]

Пара заявила, что они уже готовятся к появлению своего будущего ребенка. Хотя возлюбленная знаменитости еще не беременна, Остапчук рассказал, что больше хочет девочку и даже выбрал ей имя – Валентина.

"Я говорю: "Слушай, как бы мы ее не назвали, она будет как паспортистка, а всех паспортисток зовут Валентина", — смеясь рассказал Владимир, комментируя свое будущее пополнение в семье.

Отметим, что Владимир настаивает на том, что хотел бы девочку. Однако будет рад и тому, что у него появится наследник.

Добавим, что Владимир Остапчук разошелся со скандалом со своей первой женой Еленой Войченко. Войченко обвинила Остапчука в изменах, и в том, что он якобы оставил ее в долгах.

Источник: 1 Минута