Отдых Илоны Гвоздевой с детьми в Египте: много солнца и энергии (Фото)

Илона Гвоздева, которая является успешным украинским хореографом и участницей шоу "Танцы со звездами" отдыхает в Египте. Илона взяла с собой детей. Как поведала звезда, ей нравиться отвлечься от работы. Она восстанавливает свою энергию, греясь под лучами теплого и ласкового солнца.

В социальную сеть Илона Гвоздева разместила фотографии. Там она запечатлена на фоне красивого пейзажа. Хореограф поделился как ей отдыхается вместе с детьми.

Илона Гвоздева констатировала, что иногда отдыхать с маленькими детьми это квест на скорость, выживание, терпение.

Даже когда вы спите, то все равно, как мама, должны прислушиваться что сейчас делает ребенок и как он спит. Если он вдруг позовет маму, то вы должны быть рядом. Также Илона сказала, что лучшая одежда для отдыха - это обыкновенные кроссовки и одежда, которая должна быть удобной. Самое главное, что это все не нужно бояться испортить едой, которая вдруг попадет на одежду.

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Однако это все мелочи по сравнению с тем, когда ты видишь как счастливы и улыбаются твои дети. Смотреть как они мирно спят и нуждаются в тебе - это счастье. Однако Илона призналась, что отдыхать с детьми - это не настоящий отдых. Ты должна все время чувствовать ответственность за своих детей.

Но есть и положительный момент такого отдыха. Он состоит в том, что ты отвлекаешься от проблем, которые были на работе. Ты как бы переключаешься на другую жизнь, где основное слово, это "мама", которое ты слышишь от детей. Дети, являются неисчерпаемым источником энергии, когда видишь их непосредственность и энергию с которой они бегают вокруг тебя.

Нужно ловить момент когда дети еще маленькие и можно с ними поиграть. Когда они вырастут, то будут совсем другие отношения.

Источник: 1 Минута