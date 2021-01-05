Отец-одиночка шьет 9-летней дочери оригинальные и яркие наряды: история о родительской любви (ФОТО)

"Я держал все внутри и тихо страдал", – именно так Майкл Гарднер вспоминает свое детство. Его воспитывала только мама, у которой не хватало ни физической, ни эмоциональной силы для двоих детей. А отец просто не захотел брать на себя ответственность и ушел из семьи.

Несмотря на детство, в котором не было места для любви и поддержки, Майкл вырос добрым и духовно богатым человеком. Излечить душу ему помогло творчество. Мужчина благодаря бесплатным урокам в интернете научился шить. Но кардинально все изменилось, когда мир захватила пандемия.

В марте начался карантин, и Майкла уволили с работы. Больше всего он переживал за 9-летнюю дочь Аву, которую один воспитывает. Чтобы перебороть свои эмоции и взять ситуации под контроль, он просто сел за машинку.

"Я пошел прямо к швейной машинке и начал делать маску. Я хотел уберечь тех, кого люблю. Я вытащил самые яркие и веселые хлопковые ткани из своего тайника и сшил маски", – вспоминает Гарднер.

Майкл Гарднер

Вскоре мужчина понял, что во время карантина нужно экономить. Но обделять свою единственную дочь он не мог. Он хотел, чтобы Ава росла счастливо, поэтому решил все сделать для своей маленькой дочери. Вскоре мужчина начал шить детскую одежду.

Каждый наряд получался оригинальным и всегда привлекал внимание окружающих. Девочка чувствовала себя особенной, ведь эту одежду сшил ей любящий папа.

Всего за несколько месяцев простое хобби превратилось в любимую работу, которая позволяет всегда быть с дочерью. Кстати, Майкл обучает шитью и Аву. У девочки неплохо получается. Своими шедеврами семейство делится в Инстаграм.

Также мужчина начал шить парные костюмы для себя и дочери, в которых они выглядят очень гармонично.

Отец с дочерью

Майкл очень рад, что теперь у него достаточно времени для воспитания дочери. Мужчина надеется, что своей историей он вдохновит тех отцов, которые выбирают карьеру. И они поймут, чтобы воспитать счастливых детей без комплексов, им нужно уделять время и внимание.

А теперь давайте посмотрим, какую одежду мужчина-самоучка сшил для своей дочери. Кстати, у них уже есть даже интернет-магазин.

Источник: 1 Минута