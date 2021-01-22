Открытый пирог с тушеной капустой: как приготовить вкусное тесто без дрожжей? Бюджетный рецепт
Ингредиенты для теста (на два пирога):
- кефир – 150 мл
- сода – 0,5 ч. л.
- соль – 1 ч. л.
- мука – 250 г
Начинка:
- пол кочана капусты
- репчатый лук
- морковь
- вода – 100 мл
- соль, перец по вкусу
Дополнительно для смазывания пирога 1 желток и 1 ст. л. молока
Приготовление
Сначала приготовьте начинку. Для этого нужно лук нарезать кубиками, морковь натереть на терке, капусту нашинковать.
На раскаленной сковороде с растительным маслом обжарить лук с морковью. Затем добавить капусту, посолить, поперчить по вкусу, перемешать. Через 3-5 минут влить воду, тушить до готовности.
Как приготовить вкусное тесто без дрожжей?
В миску влить кефир, добавить соду и размешать. Оставить на 5 минут. Всыпать соль, муку, замесить тесто.
Тесто разделить на 2 равных части, так как пирогов будет два. Включить разогреваться духовку до 180 градусов.
Одну часть теста присыпать мукой, раскатать в круглый пласт. На центр выложить остывшую тушеную капусту, а свободные края завернуть на начинку. Таким способом приготовить и второй пирог (галету). Рекомендуется тесто сразу раскатывать на пергаменте или коврике, на котором будете выпекать.
Перед выпечкой пироги смазать взбитым желтком с молоком или просто яйцом. Также тесто можно посыпать кунжутом или семенами чиа.
Пироги получаются небольшими, поэтому помещаются на одном противне. Выпекать примерно 22 минуты.
Источник: 1 Минута