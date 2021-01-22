Открытый пирог с тушеной капустой: как приготовить вкусное тесто без дрожжей? Бюджетный рецепт

Ингредиенты для теста (на два пирога):

кефир – 150 мл

сода – 0,5 ч. л.

соль – 1 ч. л.

мука – 250 г

Начинка:

пол кочана капусты

репчатый лук

морковь

вода – 100 мл

соль, перец по вкусу

Дополнительно для смазывания пирога 1 желток и 1 ст. л. молока

Приготовление

Сначала приготовьте начинку. Для этого нужно лук нарезать кубиками, морковь натереть на терке, капусту нашинковать.

На раскаленной сковороде с растительным маслом обжарить лук с морковью. Затем добавить капусту, посолить, поперчить по вкусу, перемешать. Через 3-5 минут влить воду, тушить до готовности.

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В миску влить кефир, добавить соду и размешать. Оставить на 5 минут. Всыпать соль, муку, замесить тесто.

Тесто разделить на 2 равных части, так как пирогов будет два. Включить разогреваться духовку до 180 градусов.

Одну часть теста присыпать мукой, раскатать в круглый пласт. На центр выложить остывшую тушеную капусту, а свободные края завернуть на начинку. Таким способом приготовить и второй пирог (галету). Рекомендуется тесто сразу раскатывать на пергаменте или коврике, на котором будете выпекать.

Перед выпечкой пироги смазать взбитым желтком с молоком или просто яйцом. Также тесто можно посыпать кунжутом или семенами чиа.

Пироги получаются небольшими, поэтому помещаются на одном противне. Выпекать примерно 22 минуты.

Источник: 1 Минута