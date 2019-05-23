Панцирь не гарантирует безопасности. День черепахи в Харьковском зоопарке

Их вес колеблется от 250 граммов до нескольких сотен килограмм. Символ долголетия, мудрости и здоровья - черепаха, сегодня во всем мире отмечает свой собственный день. С целью привлечения внимание к проблеме выживания черепах, сотрудники городского зоопарка провели несколько выездных лекций в школах города. Гимназию №6 посетили три черепахи различных видов - красноухая, болотная и среднеазиатская.

Ольга Белецкая, заместитель директора гимназии №6

Після таких лекцій діти зазвичай задумуються про те наскільки важливо доглядати за тваринами. Діти згадують слова, що ми відповідальні за тих, кого приручили. І ефект від таких уроків надзвичайний.

Специалисты провели для школьников интерактивные лекции с участием самих животных и рассказали о каждом виде отдельно.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Почему их мощный панцирь который защищает от хищников в условиях дикой природы не спасает черепах в современном мире. Поднимали и очень важные проблемы такие как уменьшение ареала обитания черепах, незаконный вылов и торговля. 00,31 ))

Пятиклассники говорят, лекция была зрелищная и познавательная.

Ксения, ученица пятого класса гимназии №6

Я узнала больше информации, чем на уроках.

Марьяна, ученица пятого класса гимназии №6

Мне понравилась эта лекция. Я узнала больше всего о черепахах, ну и мне их немного жалко.

Никита, ученик пятого класса гимназии №6

Черепашки очень милые, красивые. Они едят траву - это только сухопутные, а подводные едят рыбу.

День черепах совпадает с периодом, когда в природе самки оставляют реки и озера, чтобы найти подходящее место для кладки яиц. И так как в это время они совершенно беспомощны - трогать их не стоит и тем более забирать себе в качестве домашних воспитанников, рассказывает ведущий методист Харьковского зоопарка Евгений Киося.

Евгений Киося, ведущий методист Харьковского зоопарка

За некоторыми видами черепах довольно сложно ухаживать. Я думаю, если больше людей будет над этим задумываться, то меньше черепах потом будет выброшено куда-то в неподходящем месте или принесена в зоопарк. Как это уже случилось с их многими сотнями.

Но если все же удалось черепаху встретить в природе специалисты дали детям советы, как вести себя в такой ситуации, чтобы не навредить животному.





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