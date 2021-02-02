Панир карри-пирог в одной кастрюле: попробуйте приготовить это изумительно вкусное блюдо!

Ингредиенты

2 ст.ложки растительного масла

440 г панира, нарезанного кубиками по 2 см

4 ст.ложки топленого или сливочного масла

2 большие луковицы, мелко нарезанные

2 больших измельченных зубчика чеснока

мелко натертый имбирь размером с большой палец

½ чайной ложки горячего перца чили

2 ч.л.молотого тмина

2 ч.л. семян пажитника

1½ столовой ложки гарам масала

2 банки по 400 г нарезанных помидоров

сахарная пудра

300 г картофеля, очищенного и нарезанного кубиками по 2 см

150 г шпината

150 г замороженного горошка

100 мл жирных сливок

2 столовые ложки масла кешью или похожего

обычная мука, для присыпки

320 г листового сливочного слоеного теста

2 больших яйца, 1 целое, только 1 желток, слегка взбитые вместе (заморозьте оставшийся яичный белок для другого рецепта)

2 ч.л. семян чернушки

рис плов или зеленые овощи, для подачи

Метод

Шаг 1

Нагреть масло на среднем огне в мелкой взрывозащищенного кастрюле примерно 30 см в ширину. Добавить панир и жарить 5 минут, переворачивая щипцами, пока каждая сторона не станет золотистой. Вынуть из кастрюли и отложить на тарелку, застеленную кухонной бумагой.

Шаг 2

Нагрейте топленое или сливочное масло в той же посуде на среднем или медленном огне, затем добавьте лук и большую щепотку соли. Жарьте 15 минут или до размягчения и карамелизации. Добавьте чеснок и имбирь, готовьте 1 мин, затем добавьте специи и жарьте еще 2 мин. Переложите пряный лук в кухонный комбайн или блендер вместе с помидорами и взбейте до однородной массы. Вылейте обратно в кастрюлю с 1½ банками воды, затем перемешайте с сахаром и картофелем. Доведите до кипения, уменьшите до кипения, затем накройте крышкой и готовьте, периодически помешивая, в течение 20-25 минут или пока картофель не станет мягким.

Шаг 3

Добавьте шпинат и горох и готовьте 5 мин. Добавьте сливки и масло кешью, затем верните панир в сковороду и приправьте по вкусу. Снимите с огня и дайте полностью остыть.

Шаг 4

Нагрейте духовку до 220C / 200C вентилятор / газ 8. На слегка присыпанной мукой поверхности раскатайте тесто чуть больше, чем ваша форма для запекания. Отрежьте тонкие полоски с каждой стороны и закрепите ими по краю запеканки. Оберните лист теста сверху и прижмите края вилкой, чтобы запечатать, и заправьте выступы. Смажьте яйцом, посыпьте семенами чернушки и запекайте 30-35 минут или до темно-золотистого цвета. Дать постоять 15 минут перед подачей к плову с рисом или зелеными овощами.

Источник: 1 Минута