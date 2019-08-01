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01.08.2019 18:07
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Пару лебедей из озера в парке Шевченко переселят в другое место

Пару лебедей из озера в парке Шевченко переселят в другое место

Пару черных лебедей переселят из озера, которое было открыто в парке Шевченко меньше месяца назад.

Об этом сообщил харьковский городской голова Геннадий Кернес на своей странице в Фейсбук.

«Спасибо» всем, кто купался в этом озере, пугая лебедей, кто кормил их всяким непотребным, кто пытался «помочь» им найти и залезть в свой домик, и многим другим - тоже «спасибо», - написал мэр.

Напомним, сразу после того, как в парке Шевченко открыли фонтан, в нем поселили лебедей, которые привлекли внимание большинства отдыхающих в парке людей. Птицы доверчиво плавали возле бортика фонтана, позволяя посетителям гладить себя и кормить. Пользуясь этим, харьковчане и гости города стали угощать лебедей без разбора всем, что нашлось под рукой, что птицам категорически не подходит и может нанести вред.

Кроме того, по наблюдениям харьковчан и зоозащитников, тесный домик не очень подходил для их проживания, поскольку днем на жаре накалялся, и птицы не хотели сидеть в душном укрытии.

К тому же фонтан облюбовали желающие освежиться или просто поплавать, несмотря на запрет, посетители.

По словам мэра, в течение ближайшего времени для птиц найдут другое место жительства.

Также Кернес сообщил, что вместо ненужного теперь домика лебедей в озере будет фонтан.

Агентство Телевидения Новости

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