Печенье из трех ингредиентов, одним из которых является пиво: можно сделать и сладким, и как соленые крекеры
Кроме того, что печенье получается вкусным и готовится просто, оно еще и бюджетное. Можно сделать с сахаром и пить с чаем, а можно соленым и подать как закуску к пиву.
Ингредиенты:
- Мука – 260 г
- Маргарин – 200 г
- Пиво – 100 -150 мл
- Сахар или специи по вкусу
Приготовление
Муку смешать с маргарином комнатной температуры, перетереть ингредиенты до однородной крошки.
Постепенно вливая пиво, замесить тесто. Затем его завернуть в пищевую пленку, убрать в холодильник на 20-30 минут.
Затем тесто нужно раскатать в прямоугольник толщиной примерно 5 мм. Пласт теста разрезать сначала на полоски, потом наискосок.
Кусочки теста опустить одной стороной в сахар и выложить на противень, который нужно застелить пергаментом.
А если вы любите соленые крекеры, то печенье можно просто посыпать крупной солью, травами и кунжутом. Кстати, тесто тогда можно раскатать тоньше.
Печенье на пиве
Выпекать в разогретой духовке до 9-10 минут при 180 градусах. Главное не передержать, чтобы печенье не сгорело.
Как приготовить печенье из трех ингредиентов: видео
Источник: 1 Минута