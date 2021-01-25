Печенье из трех ингредиентов, одним из которых является пиво: можно сделать и сладким, и как соленые крекеры

Кроме того, что печенье получается вкусным и готовится просто, оно еще и бюджетное. Можно сделать с сахаром и пить с чаем, а можно соленым и подать как закуску к пиву.

Ингредиенты:

Мука – 260 г

Маргарин – 200 г

Пиво – 100 -150 мл

Сахар или специи по вкусу

Приготовление

Муку смешать с маргарином комнатной температуры, перетереть ингредиенты до однородной крошки.

Постепенно вливая пиво, замесить тесто. Затем его завернуть в пищевую пленку, убрать в холодильник на 20-30 минут.

Затем тесто нужно раскатать в прямоугольник толщиной примерно 5 мм. Пласт теста разрезать сначала на полоски, потом наискосок.

Кусочки теста опустить одной стороной в сахар и выложить на противень, который нужно застелить пергаментом.

А если вы любите соленые крекеры, то печенье можно просто посыпать крупной солью, травами и кунжутом. Кстати, тесто тогда можно раскатать тоньше.

Печенье на пиве

Выпекать в разогретой духовке до 9-10 минут при 180 градусах. Главное не передержать, чтобы печенье не сгорело.

Как приготовить печенье из трех ингредиентов: видео

Источник: 1 Минута