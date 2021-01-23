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Печенье “Спички”: оригинальная и простая в приготовлении выпечка, от которой даже взрослые будут в восторге

Печенье “Спички”: оригинальная и простая в приготовлении выпечка, от которой даже взрослые будут в восторге

Если хочется удивить домочадцев и не только интересной выпечкой, то смело готовьте такие спички. Вкусное песочное тесто и молочный шоколад невозможно не любить. Все в восторге будут!

Продукты:

  • мягкое сливочное масло – 100 г
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 320 г
  • картофельный крахмал – 40 г
  • сахар – 120 г
  • ванилин
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • молочный шоколад – 80 г

Приготовление:

1. В миску кладем мягкое сливочное масло. Добавляем яйца, сахар и тщательно размешиваем до однородного состояния.

2. Всыпаем ванилин для аромата, картофельный крахмал и разрыхлитель.  Перемешиваем.

3. Добавляем постепенно просеянную муку, замешиваем тесто.

4. Делим тесто на две части. На кусок пищевой пленке кладем одну часть теста. Формируем из нее руками прямоугольник. Затем накрываем пищевой пленкой, раскатываем в тонкий прямоугольный пласт толщиной 4 мм. То же самое делаем и с второй частью теста. Обе заготовки убираем в морозилку на 15-20 минут.

Печенье “Спички”: оригинальная и простая в приготовлении выпечка, от которой даже взрослые будут в восторге Песочное тесто

5. Тесто достаем, разрезаем на полоски (палочки). Перекладываем их на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком.

Печенье “Спички”: оригинальная и простая в приготовлении выпечка, от которой даже взрослые будут в восторге6. Выпекаем печенье 20 минут при 180°С (режим верх/низ).

7. Шоколад нужно растопить. Можно в микроволновке, на водяной бане или поставить в выключенную горячую духовку.

8. Затем каждую палочку опускаем в шоколад и кладем на пергамент. Когда шоколад застынет, можно пробовать!

Источник: 1 Минута

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