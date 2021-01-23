Печенье “Спички”: оригинальная и простая в приготовлении выпечка, от которой даже взрослые будут в восторге
Если хочется удивить домочадцев и не только интересной выпечкой, то смело готовьте такие спички. Вкусное песочное тесто и молочный шоколад невозможно не любить. Все в восторге будут!
Продукты:
- мягкое сливочное масло – 100 г
- яйца – 2 шт.
- мука – 320 г
- картофельный крахмал – 40 г
- сахар – 120 г
- ванилин
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- молочный шоколад – 80 г
Приготовление:
1. В миску кладем мягкое сливочное масло. Добавляем яйца, сахар и тщательно размешиваем до однородного состояния.
2. Всыпаем ванилин для аромата, картофельный крахмал и разрыхлитель. Перемешиваем.
3. Добавляем постепенно просеянную муку, замешиваем тесто.
4. Делим тесто на две части. На кусок пищевой пленке кладем одну часть теста. Формируем из нее руками прямоугольник. Затем накрываем пищевой пленкой, раскатываем в тонкий прямоугольный пласт толщиной 4 мм. То же самое делаем и с второй частью теста. Обе заготовки убираем в морозилку на 15-20 минут.
Песочное тесто
5. Тесто достаем, разрезаем на полоски (палочки). Перекладываем их на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком.
6. Выпекаем печенье 20 минут при 180°С (режим верх/низ).
7. Шоколад нужно растопить. Можно в микроволновке, на водяной бане или поставить в выключенную горячую духовку.
8. Затем каждую палочку опускаем в шоколад и кладем на пергамент. Когда шоколад застынет, можно пробовать!
Источник: 1 Минута