Печенье “Спички”: оригинальная и простая в приготовлении выпечка, от которой даже взрослые будут в восторге

Если хочется удивить домочадцев и не только интересной выпечкой, то смело готовьте такие спички. Вкусное песочное тесто и молочный шоколад невозможно не любить. Все в восторге будут!

Продукты:

мягкое сливочное масло – 100 г

яйца – 2 шт.

мука – 320 г

картофельный крахмал – 40 г

сахар – 120 г

ванилин

разрыхлитель – 1 ч. л.

молочный шоколад – 80 г

Приготовление:

1. В миску кладем мягкое сливочное масло. Добавляем яйца, сахар и тщательно размешиваем до однородного состояния.

2. Всыпаем ванилин для аромата, картофельный крахмал и разрыхлитель. Перемешиваем.

3. Добавляем постепенно просеянную муку, замешиваем тесто.

4. Делим тесто на две части. На кусок пищевой пленке кладем одну часть теста. Формируем из нее руками прямоугольник. Затем накрываем пищевой пленкой, раскатываем в тонкий прямоугольный пласт толщиной 4 мм. То же самое делаем и с второй частью теста. Обе заготовки убираем в морозилку на 15-20 минут.

Песочное тесто

5. Тесто достаем, разрезаем на полоски (палочки). Перекладываем их на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком.

6. Выпекаем печенье 20 минут при 180°С (режим верх/низ).

7. Шоколад нужно растопить. Можно в микроволновке, на водяной бане или поставить в выключенную горячую духовку.

8. Затем каждую палочку опускаем в шоколад и кладем на пергамент. Когда шоколад застынет, можно пробовать!

Источник: 1 Минута