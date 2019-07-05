Первый кастинг инклюзивных моделей прошел в Харькове

В Харькове будут учить инклюзивных моделей.

Инициаторы открытия школы говорят: модели с инвалидностью все чаще участвуют в показах.

Школа будет бесплатной, за три месяца ее ученики овладеют актерским мастерством, визажем и фотопозированием. Уже состоялся первый кастинг.

Харьковчанка Людмила Мерзликина рассказывает, как собиралась на кастинг. Женщина передвигается на коляске более 20-ти лет. Говорит: однажды уже дефилировала по подиуму, муж ее поддерживает.

Людмила Мерзликина, участница кастинга

Одели просто платье, в котором нет застежек и всего такого. И обувь 30-летней давности. Её, к сожалению, много. Потому что сижу дома, а не топчу и никуда не хожу

Первый кастинг инклюзивного модельного агентства прошел на одной из площадок креативного пространства Арт-завода Механика в Харькове.

Елена Шингарёва, руководитель инклюзивного модельного агенства

Мы будем обучать актерскому мастерству, дефиле, визаж, фотопозированию

Елена Шингарёва - инициатор открытия инклюзивного модельного агентства. По ее словам, такое агентство - первое в Украине. Шингарёва говорит: инклюзивные модели все чаще выходят на подиум вместе с профи. А вот учиться им негде. На кастинге работает профессиональное жюри

Елена Шингарёва, руководитель инклюзивного модельного агенства

Это люди, которые имеют отношение к миру моды, к миру инклюзивной моды. И мы выработали для себя критерии, по которым мы будем пытаться оценить участников кастинга. Это оригинальность, мотивированность, пластика движений, харизма и желание работать в мире моды

16-летняя Юлия Матюшенко рассказывает, в какой одежде хотела бы выехать на подиум. Для нее это будет впервые.

Юлия Матюшенко, участница кастинга

Пришла, чтобы попробовать, посмотреть, может из этого что-то будет. Тем более, как хороший вариант для моей будущей профессии. Я как раз в поиске себя

Кастинг начинается. С судьями общается Евгений Идт. Мужчина приехал на отбор из области. Себя называет человеком творческим, играет на гитаре альтернативную музыку. Теперь решил попробовать себя в моделинге.

Евгений Идт, участник кастинга

В принципе, я готов любую одежду демонстрировать. Но мне кажется, что на колясочниках будет лучше смотреться свободная одежда. Возможно, спортивная, возможно, украинская - шаровары всякие

На кастинг зарегистрировались 29 участников.

Харьковская школа инклюзивного модельного агентства начнет работу в конце июля-начале августа. Обучение продлится три месяца и будет бесплатным.

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