Первый в Украине балет на воде покажут в «СХІД OPERA»

Балет, который обещает стать сенсацией в театральной жизни Украине и является одной из самых дорогих постановок в истории Харьковского национального театра оперы и балета. Это - «Лебединое озеро. Water fantasy » в постановке французского балетмейстера Йохана Нуса.

Бассейн размером 12/16 метров - на театральной сцене. Это первая в Украине балетная постановка на воде. Имитация водной стихии будет создаваться и благодаря другим спецэффектам. Все секреты до премьеры в театре не разглашают.

Олег Орищенко, директор театра

Мы сегодня, конечно, сможем показать только часть проекта. Потому что вечером приезжает еще оборудование. Оперный театр обладает большим инженерным составом, который может воплотить что угодно. У нас свето-проекционное оборудование работает, это будет 3D- изображение

Идея постановки принадлежит французскому балетмейстеру Йохану Нусу. Его вдохновило само название балета – «Лебединое озеро». На воде будут происходить два из четырех действия спектакля. После Харькова спектакль покажут в Бельгии.

Патрик Лево, бельгийский партнёр театра

Було трохи лячно, бо це вперше балерини мали бути на воді. Є багато технічних проблем, зокрема, щоб вода не була холодна. Це дуже важко. Але тут, в Харківській опері, вдало скомбінували талант артистів та технічні рішення. І вийшло прекрасне інтернаціональне шоу

Впервые в Украине выйти на воду в пуантах. Это харьковские артисты восприняли как творческий вызов. Репетиции продолжались с августа, иногда - по полдня.

Антонина Радиевская, художественный руководитель балета «СХІД OPERA»

І це дуже нехарактерно для балету, але мені здається, що це дуже цікаво для артистів, якийсь бар’єр, який вони беруть. Артист - це людина, яка працює на адреналіні. Ми як спортсмени завжди ставимо перед собою якусь нову ціль

Вот все мокрое видите – насквозь. Вода стекает…

Так выглядят пуанты после репетиции. Но самое сложное для танцовщиков - держать равновесие.

Светлана Калашникова, солистка балета «СХІД OPERA»

Такое ощущение, что ты, как на катке…Вот, когда гололед, такое примерно впечатление

Несмотря на трудности хореографии на воде, артисты прежде всего заботятся друг о друге.

Алёна Шевцова надела на репетицию еще не готовый костюм. Это для того, чтобы к нему привык партнёр

Алёна Шевцова, солистка балета «СХІД OPERA»

У нас дуэты, вращения, и он должен понимать, на каком расстоянии себя держать

Всего в постановке задействованы около сорока артистов.

Премьера балета «Лебединое озеро. Water fantasy » послезавтра.





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