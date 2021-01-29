Песочное печенье с яблоками: самый быстрый рецепт домашней выпечки – недорогие продукты

Очень вкусная и простая в приготовлении выпечка с яблоками.

Ингредиенты:

мука – 180 г

сливочное масло – 100 г

сахар – 50 г

яйца – 1 шт.

разрыхлитель – 3 г

ваниль – щепотка

Начинка:

одно яблоко

сахар –20 г

масло сливочное – 15 г

лимонный сок – 5 г

Приготовление:

В просеянную муку добавляем разрыхлитель и щепотку ванилина. Перемешиваем венчиком. Натираем на терке охлажденное сливочное масло сразу в мучную смесь. Быстро, чтобы масло не растаяло от теплоты рук, перетираем до образования песочной крошки. Всыпаем сахар, добавляем яйцо. Перемешиваем ложкой, а затем собираем тесто в шар. Перекладываем тесто на пергамент. Сверху накрываем вторым листом бумаги, раскатываем в тонкий круглый пласт. В таком виде кладем тесто в морозильную камеру на 20 минут. Яблоко очищаем от кожуры, семечек, нарезаем дольками средней толщины. Должно получиться 8-10 штук. Разогреваем сковороду. Кладем кусочек сливочного масла и нарезанные яблоки. Посыпаем сахаром, добавляем лимонный сок. Перемешиваем. Когда яблоки станут слегка мягкими, снимаем с огня. Достаем тесто из морозилки. Аккуратно снимает верхний лист пергамента, с помощью формы вырезаем 8-10 кружочков. Заготовки из теста перекладываем на противень, устеленный бумагой для выпечки. На одну половину кладем дольку яблока, а второй половиной накрываем. Так формируем все печенье. Выпекаем 15 минут при 180 °C.

Источник: 1 Минута