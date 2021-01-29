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29.01.2021 22:34
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Песочное печенье с яблоками: самый быстрый рецепт домашней выпечки – недорогие продукты

Песочное печенье с яблоками: самый быстрый рецепт домашней выпечки – недорогие продукты

Очень вкусная и простая в приготовлении выпечка с яблоками.

Ингредиенты:

  • мука – 180 г
  • сливочное масло – 100 г
  • сахар – 50 г
  • яйца – 1 шт.
  • разрыхлитель – 3 г
  • ваниль – щепотка

Начинка:

  • одно яблоко
  • сахар –20 г
  • масло сливочное – 15 г
  • лимонный сок – 5 г

Приготовление:

  1. В просеянную муку добавляем разрыхлитель и щепотку ванилина. Перемешиваем венчиком.
  2. Натираем на терке охлажденное сливочное масло сразу в мучную смесь. Быстро, чтобы масло не растаяло от теплоты рук, перетираем до образования песочной крошки.
  3. Всыпаем сахар, добавляем яйцо. Перемешиваем ложкой, а затем собираем тесто в шар.
  4. Перекладываем тесто на пергамент. Сверху накрываем вторым листом бумаги, раскатываем в тонкий круглый пласт. В таком виде кладем тесто в морозильную камеру на 20 минут.
  5. Яблоко очищаем от кожуры, семечек, нарезаем дольками средней толщины. Должно получиться 8-10 штук.
  6. Разогреваем сковороду. Кладем кусочек сливочного масла и нарезанные яблоки. Посыпаем сахаром, добавляем лимонный сок. Перемешиваем. Когда яблоки станут слегка мягкими, снимаем с огня.
  7. Достаем тесто из морозилки. Аккуратно снимает верхний лист пергамента, с помощью формы вырезаем 8-10 кружочков.
  8. Заготовки из теста перекладываем на противень, устеленный бумагой для выпечки. На одну половину кладем дольку яблока, а второй половиной накрываем. Так формируем все печенье.
  9. Выпекаем 15 минут при 180 °C.

Источник: 1 Минута

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