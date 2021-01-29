29.01.2021 22:34
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Песочное печенье с яблоками: самый быстрый рецепт домашней выпечки – недорогие продукты
Очень вкусная и простая в приготовлении выпечка с яблоками.
Ингредиенты:
- мука – 180 г
- сливочное масло – 100 г
- сахар – 50 г
- яйца – 1 шт.
- разрыхлитель – 3 г
- ваниль – щепотка
Начинка:
- одно яблоко
- сахар –20 г
- масло сливочное – 15 г
- лимонный сок – 5 г
Приготовление:
- В просеянную муку добавляем разрыхлитель и щепотку ванилина. Перемешиваем венчиком.
- Натираем на терке охлажденное сливочное масло сразу в мучную смесь. Быстро, чтобы масло не растаяло от теплоты рук, перетираем до образования песочной крошки.
- Всыпаем сахар, добавляем яйцо. Перемешиваем ложкой, а затем собираем тесто в шар.
- Перекладываем тесто на пергамент. Сверху накрываем вторым листом бумаги, раскатываем в тонкий круглый пласт. В таком виде кладем тесто в морозильную камеру на 20 минут.
- Яблоко очищаем от кожуры, семечек, нарезаем дольками средней толщины. Должно получиться 8-10 штук.
- Разогреваем сковороду. Кладем кусочек сливочного масла и нарезанные яблоки. Посыпаем сахаром, добавляем лимонный сок. Перемешиваем. Когда яблоки станут слегка мягкими, снимаем с огня.
- Достаем тесто из морозилки. Аккуратно снимает верхний лист пергамента, с помощью формы вырезаем 8-10 кружочков.
- Заготовки из теста перекладываем на противень, устеленный бумагой для выпечки. На одну половину кладем дольку яблока, а второй половиной накрываем. Так формируем все печенье.
- Выпекаем 15 минут при 180 °C.
Источник: 1 Минута
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