Песочное печенье с изюмом и яблоками: тесто вкусное, нежное, а начинка ароматная и сочная. Быстро и просто
Песочное печенье любят многие за простоту в приготовлении и вкус. А если добавить еще начинку, то и на праздничный стол можно поставить.
Продукты:
- Масло сливочное – 150 г
- Сахарная пудра – 75 г
- Яйца куриные – 1 шт.
- Сметана – 1 ст. л.
- Разрыхлитель теста – 2 ч. л.
- Соль щепотка
- Ванилин – 0,5 г
- Мука пшеничная – 290 г
Начинка:
- Очищенные яблоки – 150 г
- Изюм – 50 г
- Корица
Приготовление:
1. Просеянную муку смешиваем с ванилином и разрыхлителем. Кладем холодное сливочное масло. Перетираем с мукой до крошки.
2. В мучную смесь добавляем сахарную пудру, перемешиваем.
3. Добавляем яйцо, сметану и щепотку соли. Замешивает тесто. Недолго, оно просто должно стать однородным.
4. Тесто кладем в пакет и в холодильник на 30 минут.
5. Яблоки нарезаем небольшими кубиками. Добавляем корицу, а также изюм, который нужно заранее промыть и высушить.
6. Тесто раскатываем в прямоугольный пласт, толщина примерно 3-4 мм. Разрезаем на квадраты. На половину каждого кусочка теста кладем 2 ч. л. начинки. Второй половиной накрываем, а края слегка прижимаем, но не защипываем полностью.
7. Заготовки выкладываем на противень. Выпекаем в духовке, разогретой до 180-190 градусов, около 25 минут.
Готовое печенье нужно остудить, а затем можно посыпать сахарной пудрой.
Источник: 1 Минута