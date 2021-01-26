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26.01.2021 22:48
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Песочное печенье с изюмом и яблоками: тесто вкусное, нежное, а начинка ароматная и сочная. Быстро и просто

Песочное печенье с изюмом и яблоками: тесто вкусное, нежное, а начинка ароматная и сочная. Быстро и просто

Песочное печенье любят многие за простоту в приготовлении и вкус. А если добавить еще начинку, то и на праздничный стол можно поставить.

Продукты:

  • Масло сливочное – 150 г
  • Сахарная пудра – 75 г
  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Сметана – 1 ст. л.
  • Разрыхлитель теста – 2 ч. л.
  • Соль щепотка
  • Ванилин – 0,5 г
  • Мука пшеничная – 290 г

Начинка:

  • Очищенные яблоки – 150 г
  • Изюм – 50 г
  • Корица

Приготовление:

1. Просеянную муку смешиваем с ванилином и разрыхлителем. Кладем холодное сливочное масло. Перетираем с мукой до крошки.

2. В мучную смесь добавляем сахарную пудру, перемешиваем.

3. Добавляем яйцо, сметану и щепотку соли. Замешивает тесто. Недолго, оно просто должно стать однородным.

4. Тесто кладем в пакет и в холодильник на 30 минут.

5. Яблоки нарезаем небольшими кубиками. Добавляем корицу, а также изюм, который нужно заранее промыть и высушить.

6. Тесто раскатываем в прямоугольный пласт, толщина примерно 3-4 мм. Разрезаем на квадраты. На половину каждого кусочка теста кладем 2 ч. л. начинки. Второй половиной накрываем, а края слегка прижимаем, но не защипываем полностью.

7. Заготовки выкладываем на противень. Выпекаем в духовке, разогретой до 180-190 градусов, около 25 минут.

Готовое печенье нужно остудить, а затем можно посыпать сахарной пудрой.

Источник: 1 Минута

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