Песочное печенье с изюмом и яблоками: тесто вкусное, нежное, а начинка ароматная и сочная. Быстро и просто

Песочное печенье любят многие за простоту в приготовлении и вкус. А если добавить еще начинку, то и на праздничный стол можно поставить.

Продукты:

Масло сливочное – 150 г

Сахарная пудра – 75 г

Яйца куриные – 1 шт.

Сметана – 1 ст. л.

Разрыхлитель теста – 2 ч. л.

Соль щепотка

Ванилин – 0,5 г

Мука пшеничная – 290 г

Начинка:

Очищенные яблоки – 150 г

Изюм – 50 г

Корица

Приготовление:

1. Просеянную муку смешиваем с ванилином и разрыхлителем. Кладем холодное сливочное масло. Перетираем с мукой до крошки.

2. В мучную смесь добавляем сахарную пудру, перемешиваем.

3. Добавляем яйцо, сметану и щепотку соли. Замешивает тесто. Недолго, оно просто должно стать однородным.

4. Тесто кладем в пакет и в холодильник на 30 минут.

5. Яблоки нарезаем небольшими кубиками. Добавляем корицу, а также изюм, который нужно заранее промыть и высушить.

6. Тесто раскатываем в прямоугольный пласт, толщина примерно 3-4 мм. Разрезаем на квадраты. На половину каждого кусочка теста кладем 2 ч. л. начинки. Второй половиной накрываем, а края слегка прижимаем, но не защипываем полностью.

7. Заготовки выкладываем на противень. Выпекаем в духовке, разогретой до 180-190 градусов, около 25 минут.

Готовое печенье нужно остудить, а затем можно посыпать сахарной пудрой.

Источник: 1 Минута