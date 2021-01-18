Песочный пирог с орехами и сгущенкой, которые после выпечки превращаются в карамель: не приторный десерт

Ингредиенты:

Сливочное масло – 100 г (мягкое)

Сахар – 70 г

Одно яйцо

Щепотка соли

Мука – 200 г

Грецкие орехи – 200 г

Банка сгущенки

Орехово-карамельный пирог

Приготовление:

1. Мягкое сливочное масло соединяем с сахаром. Добавляем щепотку соли и взбиваем миксером на средней скорости до пышности. Примерно 1-2 минуты. Также можно масло с сахаром тщательно растереть лопаткой.

2. Добавляем яйцо, перемешиваем до однородности.

3. Постепенно вводим просеянную муку, замешиваем песочное тесто.

4. Пергамент присыпаем мукой, и сразу раскатываем тесто в тонкий пласт толщиной примерно 5 мм. Перекладываем в форму, делаем небольшие бортики, которые можно подровнять вилкой.

5. Грецкие орехи измельчаем в блендере или просто ножом. Выкладываем на тесто, сверху поливаем сгущенным молоком. По желанию орехи можно подсушить в духовке, и сгущенку можно соединить с орехами в отдельной посуде.

6. Выпекать пирог 25-35 минут в заранее разогретой духовке до 180-190 градусов до карамельного цвета.

Готовый пирог должен полностью остыть. Хранить при комнатной температуре. Рецепт в видео.

Источник: 1 Минута