Песочный пирог с орехами и сгущенкой, которые после выпечки превращаются в карамель: не приторный десерт
Ингредиенты:
- Сливочное масло – 100 г (мягкое)
- Сахар – 70 г
- Одно яйцо
- Щепотка соли
- Мука – 200 г
- Грецкие орехи – 200 г
- Банка сгущенки
Орехово-карамельный пирог
Приготовление:
1. Мягкое сливочное масло соединяем с сахаром. Добавляем щепотку соли и взбиваем миксером на средней скорости до пышности. Примерно 1-2 минуты. Также можно масло с сахаром тщательно растереть лопаткой.
2. Добавляем яйцо, перемешиваем до однородности.
3. Постепенно вводим просеянную муку, замешиваем песочное тесто.
4. Пергамент присыпаем мукой, и сразу раскатываем тесто в тонкий пласт толщиной примерно 5 мм. Перекладываем в форму, делаем небольшие бортики, которые можно подровнять вилкой.
5. Грецкие орехи измельчаем в блендере или просто ножом. Выкладываем на тесто, сверху поливаем сгущенным молоком. По желанию орехи можно подсушить в духовке, и сгущенку можно соединить с орехами в отдельной посуде.
6. Выпекать пирог 25-35 минут в заранее разогретой духовке до 180-190 градусов до карамельного цвета.Готовый пирог должен полностью остыть. Хранить при комнатной температуре. Рецепт в видео.
Источник: 1 Минута