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18.01.2021 23:09
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Песочный пирог с орехами и сгущенкой, которые после выпечки превращаются в карамель: не приторный десерт

Песочный пирог с орехами и сгущенкой, которые после выпечки превращаются в карамель: не приторный десерт

Ингредиенты:

  • Сливочное масло – 100 г (мягкое)
  • Сахар – 70 г
  • Одно яйцо
  • Щепотка соли
  • Мука – 200 г
  • Грецкие орехи – 200 г
  • Банка сгущенки

Песочный пирог с орехами и сгущенкой, которые после выпечки превращаются в карамель: не приторный десерт Орехово-карамельный пирог

Приготовление:

1. Мягкое сливочное масло соединяем с сахаром. Добавляем щепотку соли и взбиваем миксером на средней скорости до пышности. Примерно 1-2 минуты. Также можно масло с сахаром тщательно растереть лопаткой.

2. Добавляем яйцо, перемешиваем до однородности.

3. Постепенно вводим просеянную муку, замешиваем песочное тесто.

4. Пергамент присыпаем мукой, и сразу раскатываем тесто в тонкий пласт толщиной примерно 5 мм. Перекладываем в форму, делаем небольшие бортики, которые можно подровнять вилкой.

5. Грецкие орехи измельчаем в блендере или просто ножом. Выкладываем на тесто, сверху поливаем сгущенным молоком. По желанию орехи можно подсушить в духовке, и сгущенку можно соединить с орехами в отдельной посуде.

6. Выпекать пирог 25-35 минут в заранее разогретой духовке до 180-190 градусов до карамельного цвета.

Готовый пирог должен полностью остыть. Хранить при комнатной температуре. Рецепт в видео.

Источник: 1 Минута

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