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Певицу Максим срочно забрали в больницу: все подробности

Певицу Максим срочно забрали в больницу: все подробности

Недавно артистку выписали из больницы. В стенах московской реанимации Макsим провела месяц, и уже, казалось бы, пошла на поправку. Но тут случилось ухудшение. Об этом сообщили 16 августа.

Максим отправили в клинику в Подмосковье

Как сообщают люди из окружения артистки, поводов для беспокойства нет. После такой серьезной болезни артистка будет проходить длительную реабилитацию, обязательно под присмотров лучших врачей столицы.

16 августа она уехала в реабилитационный центр в плановом порядке, чтобы восстановиться после затяжной борьбы с недугом. Сообщается, что там артистка пробудет около трех недель и будет посещать различных специалистов, выполнять дыхательную гимнастику и другие процедуры.

К слову, именно дыхательная гимнастика - упражнение, которое поможет восстановить нормальную работу голосовых связок. А возобновление голосовых связок - это залог того, что слушатели и преданные поклонники исполнительницы хита "Знаешь ли ты" снова смогут услышать вживую ее сладкий голосок.

Певицу Максим срочно забрали в больницу: все подробности Макsим

Несмотря на то, что звезду отпустили домой, она еще очень слабая - даже нормальный темп дыхания пока что вызывает трудности. По приезду домой Марина тут же обняла своих дочерей - 12-летнюю Сашу и 6-летнюю Машу.

"Она очень хотела обнять своих дочерей, в какой-то момент боялась, что этого уже не сделает. Для нее это сейчас важнее всего", — рассказала прессе менеджер МакSим Яна Богушевская.

На данный момент состояние российской певицы понемногу улучшается.

Источник: 1 Минута

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