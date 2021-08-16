Певицу Максим срочно забрали в больницу: все подробности

Максим отправили в клинику в Подмосковье

Недавно артистку выписали из больницы. В стенах московской реанимации Макsим провела месяц, и уже, казалось бы, пошла на поправку. Но тут случилось ухудшение. Об этом сообщили 16 августа.

Как сообщают люди из окружения артистки, поводов для беспокойства нет. После такой серьезной болезни артистка будет проходить длительную реабилитацию, обязательно под присмотров лучших врачей столицы.

16 августа она уехала в реабилитационный центр в плановом порядке, чтобы восстановиться после затяжной борьбы с недугом. Сообщается, что там артистка пробудет около трех недель и будет посещать различных специалистов, выполнять дыхательную гимнастику и другие процедуры.

К слову, именно дыхательная гимнастика - упражнение, которое поможет восстановить нормальную работу голосовых связок. А возобновление голосовых связок - это залог того, что слушатели и преданные поклонники исполнительницы хита "Знаешь ли ты" снова смогут услышать вживую ее сладкий голосок.

Макsим

Несмотря на то, что звезду отпустили домой, она еще очень слабая - даже нормальный темп дыхания пока что вызывает трудности. По приезду домой Марина тут же обняла своих дочерей - 12-летнюю Сашу и 6-летнюю Машу.

"Она очень хотела обнять своих дочерей, в какой-то момент боялась, что этого уже не сделает. Для нее это сейчас важнее всего", — рассказала прессе менеджер МакSим Яна Богушевская.

На данный момент состояние российской певицы понемногу улучшается.

Источник: 1 Минута