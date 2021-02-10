Певицу Злату Огневич обманули на 5 тысяч долларов: “Я лично найду эту с***”

О каком именно бренде идет речь, Злата Огневич не уточняет, но говорит, что эту компанию она очень уважает и является ее клиентом

Судя по рассказу знаменитости, год назад неизвестный человек якобы от ее имени взял предоплату за оказание рекламных услуг в размере пяти тысяч долларов и пропал в неизвестном направлении. Сейчас певица об этом узнала, естественно, никто из ее менеджеров и творческой команды никакой предоплаты не брал, и певица не собиралась оказывать этому бренду рекламные услуги.

Злата Огневич

Злата со слезами на глазах пообещала обязательно найти и наказать мошенников. А в своих эмоциях она не стесняется выражать даже жестокое развитие ситуации:

"Я в полнейшем бешенстве!!! Мечтаю, чтобы в нашей стране воров наказывали, как когда-то в арабских странах: отрезали конечности, в зависимости от тяжести преступления. Очень много вопросов к данной ситуации! Почему я узнаю только сейчас? Что это- боязнь обратиться к артисту или непрофессионализм? Возможно, есть ещё варианты. Мы с командой уже приступили к выяснению данной ситуации, буду Вам сообщать подробности по мере их поступления. Обращаюсь ко всем брендам: в шапке профиля есть ссылка на аккаунт, где мы рассматриваем вопросы сотрудничества. Так же, есть контакты команды на официальном сайте. И, наконец, моя официальная страница в инста @zlata.ognevich . Прошу Вас, будьте внимательны и не доверяйте посторонним «людям»", — написала украинская знаменитость Злата Огневич.

https://www.instagram.com/tv/CLH4Pr4nVhz/?igshid=1b8j2cuwhngtq[/embed]

Подробностей больше она не сообщала. Девушку возмутило, что с момента якобы "обмана" уже прошло больше года, а она узнала об этом только сейчас. Больше всего ее обидело то, что шарлатаны воспользовались ее именем.

Злата сообщила, что берет ситуацию с расследованием под личный контроль.

Источник: 1 Минута